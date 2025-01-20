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Британія, Литва та Україна запустили систему пошуку викраденого росією зерна

20 січня 2025, 14:08
Британія, Литва та Україна запустили систему пошуку викраденого росією зерна
Фото: з вільного доступу
Литовський порт стане ключовим хабом для перевірки походження української агропродукції.

Під час Берлінської конференції міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль разом з британським і литовським колегами підписав оновлений Меморандум про запуск системи Grain Verification Scheme задля боротьби з незаконним вивезенням українського зерна з окупованих територій.

Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

"Підписаний меморандум стане першим кроком у реалізації стратегічної угоди між Україною та Великою Британією, що буде основою співпраці на найближчі сто років", - заявив Коваль. 

Міністра додав, що пілотна імплементація цієї ініціативи відбудеться у Литві. 

В порту Клайпеда, який стане ключовим хабом для перевірки походження української агропродукції. 

За його словами, ця система дасть змогу ідентифікувати викрадене зерно і зупиняти його незаконне транспортування.

Також угода передбачає використання інноваційної бази даних Британії, зокрема передові технології визначення місця вирощування допоможуть захистити інтереси українських фермерів і забезпечити прозорість ринку.

Український міністр подякував партнерам за довіру та підтримку України, відзначивши, що співпраця між Україною, Британією та Литвою створює нові стандарти безпеки та справедливості в аграрному секторі, які вплинуть на глобальну продовольчу безпеку.

 
РосіязерноУкраїна

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