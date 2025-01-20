Британія, Литва та Україна запустили систему пошуку викраденого росією зерна

Литовський порт стане ключовим хабом для перевірки походження української агропродукції.

Під час Берлінської конференції міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль разом з британським і литовським колегами підписав оновлений Меморандум про запуск системи Grain Verification Scheme задля боротьби з незаконним вивезенням українського зерна з окупованих територій.

Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

"Підписаний меморандум стане першим кроком у реалізації стратегічної угоди між Україною та Великою Британією, що буде основою співпраці на найближчі сто років", - заявив Коваль.

Міністра додав, що пілотна імплементація цієї ініціативи відбудеться у Литві.

В порту Клайпеда, який стане ключовим хабом для перевірки походження української агропродукції.

За його словами, ця система дасть змогу ідентифікувати викрадене зерно і зупиняти його незаконне транспортування.

Також угода передбачає використання інноваційної бази даних Британії, зокрема передові технології визначення місця вирощування допоможуть захистити інтереси українських фермерів і забезпечити прозорість ринку.

Український міністр подякував партнерам за довіру та підтримку України, відзначивши, що співпраця між Україною, Британією та Литвою створює нові стандарти безпеки та справедливості в аграрному секторі, які вплинуть на глобальну продовольчу безпеку.