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Британія може надати Україні комплектуючі для дронів

10 квітня 2024, 21:33
Британія може надати Україні комплектуючі для дронів
Фото: з вільного доступу
Також Британія може поділитися власним досвідом щодо ударних БПЛА.
Велика Британія може надати допомогу Україні у постачанні комплектуючих для безпілотників.
 
Про це розповів керівник директорату з питань озброєння Міністерства оборони Великої Британії Енді Старт під час спілкування з журналістами на конференції з британсько-українського оборонного партнерства, пише "Мілітарний".
 
Один із видів підтримки у галузі безпілотних апаратів, який може надати Україні Велика Британія, — постачання комплектуючих.
 
"Україна вже досягла світового рівня у виробництві безпілотних систем, особливо дронів із керуванням від першої особи (FPV). Ви кращі за будь-кого, і підтримка, яку може надати Велика Британія, полягає у допомозі з ланцюжком постачання та компонентами", – відзначив він.

Також Велика Британія може поділитися власним досвідом щодо ударних БПЛА або складних розвідувальних безпілотників.

Крім того розглядається спільна робота  не тільки щодо повітряної компоненти для безпілотних систем, а й щодо морської.

"У нас на конференції понад сімдесят українських компаній та понад тридцять британських компаній, багато з яких також мають можливості використання безпілотників, і ми збираємо їх разом, щоб об’єднати найкраще з цих двох галузей", – додав Енді Старт.

 

дрониВелика Британіявійна в Україніросія окупанти

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