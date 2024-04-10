Британія може надати Україні комплектуючі для дронів

Також Британія може поділитися власним досвідом щодо ударних БПЛА.

Велика Британія може надати допомогу Україні у постачанні комплектуючих для безпілотників.

Про це розповів керівник директорату з питань озброєння Міністерства оборони Великої Британії Енді Старт під час спілкування з журналістами на конференції з британсько-українського оборонного партнерства, пише "Мілітарний".

Один із видів підтримки у галузі безпілотних апаратів, який може надати Україні Велика Британія, — постачання комплектуючих.

"Україна вже досягла світового рівня у виробництві безпілотних систем, особливо дронів із керуванням від першої особи (FPV). Ви кращі за будь-кого, і підтримка, яку може надати Велика Британія, полягає у допомозі з ланцюжком постачання та компонентами", – відзначив він.