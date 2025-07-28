Британія може офіційно визнати Палестину до 2029 року

Прем'єр-міністр збере представників Кабінету міністрів пізніше цього тижня, щоб обговорити ситуацію в Газі.

Один з міністрів уряду Великої Британії заявив сьогодні, 28 липня, що його країна визнає палестинську державу до наступних загальних виборів.

Про це інформує Sky News.

Міністр бізнесу і торгівлі Джонатан Рейнольдс заявив, що міністри "хочуть" і "визнають" палестинську державу — в тому числі під час нинішнього парламенту, термін повноважень якого закінчується в 2029 році — якщо це допоможе ізраїльсько-палестинському мирному процесу.

"Так, у цьому парламенті, я маю на увазі, якщо це забезпечить прорив, який нам потрібен. Але не забувайте, що ми можемо зробити це лише один раз. Якщо ми зробимо це формально, без реального впливу на закінчення конфлікту, куди ми підемо далі?", — сказав Рейнольдс, відповідаючи на запитання про те, чи визнання, якого вимагають сотні британських депутатів, відбудеться в цьому парламенті.

Ці коментарі з'явилися на тлі зростаючого тиску на прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера у зв'язку з жахливою гуманітарною ситуацією в Газі. Ізраїль стикається зі зростаючим міжнародним засудженням через кадри голодуючих дітей у Секторі.

Хоча Стармер наполягає на тому, що державність є "невід'ємним правом" палестинського народу, він поки що ухиляється від визначення часових рамок такого кроку. Він сказав, що визнання відбудеться "у час, найбільш сприятливий для перспектив миру".

"Я знаю, що багато країн по всьому світу вже зробили це [визнали Палестину]. Якщо бути відвертим, це не зупинило жахливі сцени, про які ми говоримо сьогодні вранці. Тому ми повинні використати цей момент — ви можете зробити це лише один раз. Використати його таким чином, щоб досягти необхідного нам прориву. І США в цьому відіграють важливу роль", — додав Рейнольдс.