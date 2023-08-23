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ПОЛІТИКА

Британія може оголосити ПВК "Вагнера" терористичним угрупованням

23 серпня 2023, 13:38
Британія може оголосити ПВК
Після того, як чиновники завершать підготовку юридичної аргументації для оголошення.

В Британії заявили про готовність оголосити ПВК "Вагнера" терористичним угрупованням найближчими тижнями. 

Про це повідомляє The Guardian

За словами міністра внутрішніх справ Суелли Браверман, вона готова оголосити приватну військову компанію Євгена Прігожина терористичною організацією після того, як чиновники завершать підготовку юридичної аргументації для оголошення. 

Наприкінці червня ватажок ПВК "Вагнера" Прігожин намагався влаштувати бунт у росії. Відкрито виступив проти диктатора путіна та міністра оборони Сергія Шойгу, якого давно критикував.

"Похід" Прігожина завершився після того, як його найманці пройшли Ростов, Воронеж й майже дійшли до Липецької області. Після перемовин з олександром лукашенко ватажок ПВК заявив, що відводить своїх найманців. Зокрема частину "вагнерівців" після цього було передислоковано до білорусі.

Британіятерористична організаціявагнерпрігожин

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