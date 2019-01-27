Британія може оголосити воєнний стан після Brexit, - The Sunday Times

Згідно з документом, влада може конфіскувати майно, обмежити свободу пересування та застосувати війська

Уряд Великої Британії готовий у випадку Brexit без угоди з ЄС ввести воєнний стан для того, щоб запобігти безладу в країні.

Наразі в уряді Великої Британії обговорюють можливість ввести в дію Акт про надзвичайні ситуації від 2004 року. Згідно з документом, влада може конфіскувати майно, обмежити свободу пересування та застосувати війська. Також в містах почне діяти комендантський час. Уряд зможе отримати право вносити правки в будь-яке законодавство за винятком Акту про права людини, повідомляє видання The Sunday Times.

Видання повідомляє, що британська армія вже заготовляє запаси їжі, пального, обладнання і боєприпасів на своїх базах за кордоном, щоб уникнути нестачі у разі виходу Британії з ЄС без угоди.

Нагадаємо, що Європарламент розраховує наступного тижня почати процедуру схвалення угоди про Brexit, про яку домовились Лондон та Брюссель.