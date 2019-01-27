Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Британія може оголосити воєнний стан після Brexit, - The Sunday Times

Згідно з документом, влада може конфіскувати майно, обмежити свободу пересування та застосувати війська
Уряд Великої Британії готовий у випадку Brexit без угоди з ЄС ввести воєнний стан для того, щоб запобігти безладу в країні.
Британія може оголосити воєнний стан після Brexit, - The Sunday Times Фото:ivtour.com.ua

Наразі в уряді Великої Британії обговорюють можливість ввести в дію Акт про надзвичайні ситуації від 2004 року. Згідно з документом, влада може конфіскувати майно, обмежити свободу пересування та застосувати війська. Також в містах почне діяти комендантський час. Уряд зможе отримати право вносити правки в будь-яке законодавство за винятком Акту про права людини, повідомляє видання The Sunday Times.

Видання повідомляє, що британська армія вже заготовляє запаси їжі, пального, обладнання і боєприпасів на своїх базах за кордоном, щоб уникнути нестачі у разі виходу Британії з ЄС без угоди.

Нагадаємо, що Європарламент розраховує наступного тижня почати процедуру схвалення угоди про Brexit, про яку домовились Лондон та Брюссель.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 01 2019 19:43
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.