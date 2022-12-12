Британія може переглянути відмову від постачання Україні далекобійних озброєнь - Воллес

Фото: Бен Воллес/ glavcom.ua

Британія може переглянути відмову від постачання Україні озброєнь більшої дальності дії, якщо РФ продовжить стріляти по цивільній інфраструктурі. Так на запитання експрем'єра Бориса Джонсона відповів міністр оборони Бен Воллес сказав під час слухань у парламенті Британії