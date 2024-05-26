Британія може повернути військову службу з 18 років – Сунак

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріш Сунак сказав, що майбутній уряд консерваторів поверне обов'язкову державну службу з 18 років.

Він додав, що кожен юнак повинен буде провести час у військовій комісії на конкурсній основі або провести одні вихідні на місяць, як волонтер в межах програми "Громадянська стійкість", пише газета The Guardian.

В партії "Торі" повідомили, що країна має бути "відкритою та чесною" щодо довгострокових викликів, з якими вона стикається. Там додали, що ця схема забезпечить молодим людям "можливості, на які вони заслуговують".

"Пропозиції передбачають "сміливу нову модель національної служби" для 18-річних, які можуть проводити одні вихідні на місяць у ролі добровольців, наприклад, спеціального констебля, волонтера RNLI або працівника Національної служби охорони здоров'я. Чиновники стверджували, що це дасть молодим людям "навички реального світу, одночасно роблячи внесок у свою країну і громаду", - йдеться в матеріалі.

Крім того, буде створена королівська комісія, яка розробить нову програму національної служби, що призведе до пілотної програми, яка буде відкрита у вересні 2025 року. Проте вона буде підкріплена Законом про національну службу.

В "Торі" наполягають на тому, що ця схема не є примусовим призовом та заявили, що пандемія коронавірусу показала важливість громадянської служби. У "Торі" вважають, що нова схема є "абсолютно необхідною".

"Лише плекаючи нашу спільну культуру та виховуючи почуття обов'язку, ми можемо зберегти нашу націю та цінності на десятиліття вперед. Це інвестиція як у характер молоді, так і в нашу безпеку", - заявляють в партії.

Лейбористи розкритикували цю ідею як ще одну політику "Торі", яка не потребує витрат, і яка вже порушила питання про скорочення податків, які вони ще не профінансували.

"Це ще одне відчайдушне, не профінансоване зобов'язання на 2,5 млрд фунтів стерлінгів від партії торі, яка вже зруйнувала економіку, спричинивши стрімке зростання іпотечних кредитів, а тепер вони балуються ще більше. Це не план - це перегляд, який може коштувати мільярди і потрібен лише тому, що "Торі" скоротили збройні сили до найменшого розміру з часів Наполеона. Британії набридли консерватори, які збанкрутіли на ідеях і не мають жодних планів, як покласти край 14-річному хаосу. Настав час ...відбудувати Британію за допомогою лейбористів", - зауважив речник Лейбористської партії.

В партії "Торі" відповіли, що схема буде частково фінансуватися коштом 1 млрд фунтів стерлінгів, виділених на боротьбу з ухиленням від сплати податків, і 1,5 млрд фунтів стерлінгів, які зараз витрачаються на Фонд спільного процвітання Британії.