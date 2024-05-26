Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Британія може повернути військову службу з 18 років – Сунак

26 травня 2024, 17:27
Британія може повернути військову службу з 18 років – Сунак
Фото: УНН
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріш Сунак сказав, що майбутній уряд консерваторів поверне обов'язкову державну службу з 18 років.

Він додав, що кожен юнак повинен буде провести час у військовій комісії на конкурсній основі або провести одні вихідні на місяць, як волонтер в межах програми "Громадянська стійкість", пише газета The Guardian.

В партії "Торі" повідомили, що країна має бути "відкритою та чесною" щодо довгострокових викликів, з якими вона стикається. Там додали, що ця схема забезпечить молодим людям "можливості, на які вони заслуговують".

"Пропозиції передбачають "сміливу нову модель національної служби" для 18-річних, які можуть проводити одні вихідні на місяць у ролі добровольців, наприклад, спеціального констебля, волонтера RNLI або працівника Національної служби охорони здоров'я. Чиновники стверджували, що це дасть молодим людям "навички реального світу, одночасно роблячи внесок у свою країну і громаду", - йдеться в матеріалі. 

Крім того, буде створена королівська комісія, яка розробить нову програму національної служби, що призведе до пілотної програми, яка буде відкрита у вересні 2025 року. Проте вона буде підкріплена Законом про національну службу. 

В "Торі" наполягають на тому, що ця схема не є примусовим призовом та заявили, що пандемія коронавірусу показала важливість громадянської служби. У "Торі" вважають, що нова схема є "абсолютно необхідною". 

"Лише плекаючи нашу спільну культуру та виховуючи почуття обов'язку, ми можемо зберегти нашу націю та цінності на десятиліття вперед. Це інвестиція як у характер молоді, так і в нашу безпеку", - заявляють в партії. 

Лейбористи розкритикували цю ідею як ще одну політику "Торі", яка не потребує витрат, і яка вже порушила питання про скорочення податків, які вони ще не профінансували.

"Це ще одне відчайдушне, не профінансоване зобов'язання на 2,5 млрд фунтів стерлінгів від партії торі, яка вже зруйнувала економіку, спричинивши стрімке зростання іпотечних кредитів, а тепер вони балуються ще більше. Це не план - це перегляд, який може коштувати мільярди і потрібен лише тому, що "Торі" скоротили збройні сили до найменшого розміру з часів Наполеона. Британії набридли консерватори, які збанкрутіли на ідеях і не мають жодних планів, як покласти край 14-річному хаосу. Настав час ...відбудувати Британію за допомогою лейбористів", - зауважив речник Лейбористської партії. 

В партії "Торі" відповіли, що схема буде частково фінансуватися коштом 1 млрд фунтів стерлінгів, виділених на боротьбу з ухиленням від сплати податків, і 1,5 млрд фунтів стерлінгів, які зараз витрачаються на Фонд спільного процвітання Британії.

 
Велика Британіявійськова службаПартія Торі

Останні матеріали

путін має програти в Україні. Занепокоєння Заходу зачекають – Пітер Дікенсон
Політика
путін має програти в Україні. Занепокоєння Заходу зачекають – Пітер Дікенсон
Переклад iPress – 24 травня 2024, 15:05
Червоний прапор для російського генштабу. Півтори доби механізованих штурмів з боку росії та одна погана новина для Повітряних сил України – Том Купер
Політика
Червоний прапор для російського генштабу. Півтори доби механізованих штурмів з боку росії та одна погана новина для Повітряних сил України – Том Купер
Переклад iPress – 24 травня 2024, 12:23
Доля України в руках Байдена. Чи не зробить він знову неправильний вибір? – Джонатан Світ і Марк Тот
Політика
Доля України в руках Байдена. Чи не зробить він знову неправильний вибір? – Джонатан Світ і Марк Тот
Переклад iPress – 24 травня 2024, 08:25
нова російська імперія путіна – це кошмарно кривавий фарс. Як і наступ до Дня перемоги – Девід Екс
Політика
нова російська імперія путіна – це кошмарно кривавий фарс. Як і наступ до Дня перемоги – Девід Екс
Переклад iPress – 23 травня 2024, 15:46
Теорія перемоги для України. Захід має позбавитися страху перед росією – Foreign Affairs
Політика
Теорія перемоги для України. Захід має позбавитися страху перед росією – Foreign Affairs
Переклад iPress – 23 травня 2024, 12:07
Військові кампанії України – 2024. Аналіз та висновки – Мік Раян
Cуспільство
Військові кампанії України – 2024. Аналіз та висновки – Мік Раян
Переклад iPress – 23 травня 2024, 09:16
росіяни продовжують тиснути майже по всьому фронту. Фронт тримається – Том Купер
Cуспільство
росіяни продовжують тиснути майже по всьому фронту. Фронт тримається – Том Купер
Переклад iPress – 22 травня 2024, 15:24
Експерти заликають: настав час спрямувати заморожені активи росії в Україну. Проте міністри G7 готові віддати тільки відсотки
Політика
Експерти заликають: настав час спрямувати заморожені активи росії в Україну. Проте міністри G7 готові віддати тільки відсотки
Переклад iPress – 22 травня 2024, 12:36
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється