Британія може відправити Україні прототип лазерної ППО

Система DragonFire достатньо потужна, щоб збивати снаряди, що рухаються швидше за балістичні ракети.

Британія розглядає можливість надіслати Україні прототип лазерної зброї для збивання дронів та ракет.

Про це заявив міністр оборони Британії Грант Шаппс, пише The Daily Telegraph.

Глава Міноборони перевірив лабораторію лазерного озброєння DragonFire. Він зазначив, що розгортання цієї зброї є "найбільшою тратою грошей на оборону".

"Що я хочу зробити, так це прискорити процес, який зазвичай є дуже тривалим, можливо до 10 років, до набагато коротших часових рамок і розгорнути його, потенційно на кораблях і потенційно на суші", – сказав Шаппс.

За словами Шаппса, Британія хоче встановити DragonFire на озброєння до 2027 року. Але, як зазначив міністр, Британія також працює над тим, щоб побачити, чи зможе вона надіслати прототипи в Україну раніше, навіть якщо вони не будуть на 100% вдосконалені.

Як зазначає видання, система достатньо потужна, щоб збивати снаряди, що рухаються швидше, ніж балістичні ракети. Головною особливістю лазерної зброї є її низька вартість. Заявлено, що постріл коштує 10 фунтів.