Британія може звинуватити Китай у зламі реєстру виборців – WSJ

Британський віцепрем'єр-міністр Олівер Доуден має оголосити новий пакет санкцій проти китайських компаній.

Уряд Великої Британії має намір публічно звинуватити Китай у зламі британського виборчого реєстру, що містить особисті дані мільйонів виборців.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на людей, що знайомі з рішенням.

За словами одного з неназваних чиновників, британський віцепрем'єр-міністр Олівер Доуден має оголосити в понеділок, 25 березня, новий пакет санкцій проти китайських компаній, пов'язаних зі зломом, а також назвати підтримуване державою угруповання, яке його організувало.

Керівники розвідок США та Великої Британії публічно попереджають, що китайська держава проводить найбільшу хакерську кампанію у світі й що вона "становить серйозну загрозу як для національної безпеки, так і для приватного бізнесу".

Керівники Федерального бюро розслідувань США і британської розвідувальної служби MI5 закликали бізнес діяти з більшою обережністю при розкритті потенційно чутливої інформації

Торік Виборча комісія Великої Британії заявила, що хакери отримали доступ до реєстру виборців країни, який містить імена та адреси близько 40 млн людей, а також до системи електронної пошти комісії та інформації про політичних донорів. Хакери отримали доступ до системи у 2021 році, але це виявили лише наприкінці 2022 року, повідомили в комісії.

"Персональні дані, що зберігаються у виборчих реєстрах, – як правило, ім'я та адреса – самі по собі не становлять високого ризику для людей", – заявили в комісії, але попередили, що ця інформація може бути об'єднана з іншими даними для створення профілів осіб.