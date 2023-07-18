Британія на 2 роки продовжить дозвіл на проживання європейцям без постійної посвідки

Йдеться про тих європейців, які на момент Brexit працювали в країні і ще не мають постійної посвідки.

Велика Британія, скоріш за все, автоматично продовжить посвідки на проживання європейцям, які на момент Brexit працювали в країні і ще не мають постійної посвідки.

Про це повідомляє Euractiv.

У парламент внесли проєкт, згідно з яким особи зі статусом "попередньої посвідки" (pre-settled) за так званою EU Settlement Scheme у вересні автоматично отримають його продовження ще на два роки.

Процес має завершитися у Міністерстві внутрішніх справ, а особи, яких це стосується, отримають відповідні сповіщення.