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Британія надасть дев'ять млн фунтів для підтримки незалежних ЗМІ в Україні

Незалежне медіасередовище, яке включає громадське мовлення, є основою стабільної та успішної демократії
Велика Британія підтримає незалежні ЗМІ в Україні та в регіоні через новий трирічний проєкт з бюджетом у 9 млн фунтів стерлінгів.
Британія надасть дев Фото: gettyimages.com

"Сьогодні я можу оголосити, що ми активізуємо нашу підтримку незалежних ЗМІ в Україні через новий проєкт у 9 мільйонів фунтів стерлінгів, який зміцнить стійкість суспільства до дезінформації та допоможе підвищити підзвітність уряду шляхом розвитку незалежних джерел інформації в Україні та країнах Східного партнерства", - сказав Тарік Ахмад, повідомляє "Європейська правда".

Він додав, що незалежне медіасередовище, яке включає громадське мовлення, є основою стабільної та успішної демократії.

У заяві британського уряду також повідомляється, що Британія протягом наступного року зобов'язується виділити понад 37 млн фунтів стерлінгів для підтримки більш широких реформ в Україні, включаючи оборону, боротьбу з корупцією та гуманітарні зусилля, а також розширення прав і можливостей і рівності жінок.

"Протягом останніх п'яти років Україна досягла більшого прогресу, ніж за попередні 23 разом. Зараз ми бачимо скоординований план реформ в уряді. Ми бачимо більш прозору систему закупівель, реформований банківський сектор, кращу медичну допомогу та більш децентралізований процес прийняття рішень, який є ближчим до людей. На тлі невблаганної російської агресії це досить чудове досягнення", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, що найбільшими загрозами свободі слова українські журналісти вважають цензуру з боку власників ЗМІ, низький рівень кваліфікації журналістів та фізичні загрози, пов’язані із журналістською діяльністю.

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02 07 2019 14:09
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