Британія надасть Україні £140 млн для економіки та гумдопомоги

Крім того, очікується ухвалення в довгостроковій перспективі програми TIGER.

Міністерство закордонних справ Великої Британії оголосило про надання 100 млн фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу для України та ще 40 млн фунтів стерлінгів на підтримку української економіки.

Про це повідомляє пресслужба відомства, пише "Інтерфакс-Україна".

"Підтримка Великої Британії для України триває: 100 млн фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу, зокрема для Управління ООН із координації гуманітарних питань та Українського Червоного Хреста; 40 млн фунтів стерлінгів на підтримку економіки, що дасть змогу розблокувати мільйони у вигляді приватного кредитування для збільшення зростання і торгівлі", - йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомили в британському уряді, програма економічного відновлення, на яку спрямовано 40 млн фунтів стерлінгів, створить можливості для британських компаній, підтримуючи ключові сектори зростання в Україні та відкриваючи розширені можливості торгівлі та інвестицій.

Крім того, очікується ухвалення в довгостроковій перспективі програми TIGER (Triggering Investment Growth and Economic Resilience), яка знизить залежність українських громад від гуманітарної підтримки та допоможе підвищити економічну стійкість, пише "Інтерфакс-Україна".