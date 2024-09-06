Британія надасть Україні 650 ракет для захисту від безпілотників і ракетних ударів

Перша анонсована партія ракет, має прибути до кінця поточного року.

Велика Британія надасть Україні багатоцільові ракети для захисту від безпілотників і ракетних ударів російської федерації.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Україна отримає 650 легких багатоцільових ракет на суму 162 млн фунтів стерлінгів (213,13 млн доларів), які допоможуть захистити країну від російських ударних дронів та бомбардувань.

Про нову поставку ракет було оголошено під час участі міністра оборони Великої Британії Джона Гілі на засіданні Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.

"Це нове зобов'язання дасть важливий поштовх протиповітряній обороні України", - зазначив Гілі.

Вироблені компанією Thales Group ракети мають дальність дії понад 6 кілометрів і можуть запускатися з різних платформ на суші, морі та у повітрі.

Перша анонсована партія ракет, має прибути до кінця поточного року.

На початку повномасштабного вторгнення рф, близько 50 країн Заходу під керівництвом США створили Контактну групу з питань оборони України. Перше засідання відбулося на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині й подальші зустрічі отримали таку назву.

Наступне засідання Контактної групи відбудеться 6 вересня.