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ПОЛІТИКА

Британія надасть Україні боєприпаси на понад $300 млн

24 лютого 2024, 09:42
Британія надасть Україні боєприпаси на понад $300 млн
Фото: з вільного доступу
У заяві зазначається, що новий пакет фінансування поповнить запаси артилерійських боєприпасів України, які "є критично важливими для ведення війни".

Уряд Великої Британії вирішив для збільшення артилерійських резервів Збройних сил України витратити протягом наступного року на закупівлю та активізацію ланцюжків поставок для виробництва снарядів 245 мільйонів фунтів стерлінгів (близько  $310 мільйонів США).

Про це йдеться на сайті британського уряду.

У заяві зазначається, що новий пакет фінансування поповнить запаси артилерійських боєприпасів України, які "є критично важливими для ведення війни".

В Лондоні вказали на те, що Сили оборони України були "особливо відзначені" завдяки високоефективному використанню своєї артилерії для ведення контрбатарейного вогню - використовуючи безпілотники та радіолокаційні системи, надані Британією, для швидкого виявлення місць розташування російської артилерії та завданні ударів у відповідь для її знищення.

"Сьогоднішнє оголошення про 245 мільйонів фунтів стерлінгів відбувається рівно через два роки після того, як путін розпочав своє незаконне повномасштабне вторгнення в Україну - артилерія виявилася критичною для успіхів України на полі бою, постійно завдаючи шкоди російським силам та не даючи їм здійснити значні прориви", - йдеться в релізі.

В уряді Британії також нагадали, що в оновленому звіті до парламенту в четвер міністр оборони Грант Шаппс підтвердив поставку додаткових 200 протитанкових ракет Brimstone до ЗСУ, в результаті чого загальна кількість наданих Україні зразків перевищила 1300 одиниць.

На додаток до пакета фінансування артилерії та ракет, було підписано нову багатомільйонну серію контрактів між відділом закупівель Міноборони Британії, оборонним обладнанням та підтримкою (DE&S) і британською компанією Cook Defense Systems для забезпечення сотень запасних гусеничних гусениць для танків і бронетехніки, йдеться у заяві.

Зауважується, що це має дозволити ЗСУ відновлювати пошкоджену протитанковою зброєю та мінами техніку, а контракти передбачатимуть поєднання фінансування Великої Британії та коштів Міжнародного фонду для України.

боєприпасивійна в УкраїниБританіядопомога

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