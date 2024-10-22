Британія надасть Україні додатково понад $2,9 млрд на виробництво зброї

Позика стане внеском країни у кредит, який виділяють Києві країни G7.

Британія надасть Україні кредит у розмірі 2,26 мільярда фунтів стерлінгів і дозволить Києву витратити гроші на зброю для боротьби з російським вторгненням.

Про це повідомляє The Guardian.

Кредит від Британії призначено для бюджетної підтримки військових витрат України. Він спрямований на те, щоб країна інвестувала гроші у ключове обладнання для підтримки своїх зусиль у війні, яку розв'язала росія. Мова йде про протиповітряну оборону, артилерію та "більш ширшу підтримку обладнання".

Як повідомляє прес-служба британського уряду, за формою це буде зарезервований у бюджеті Сполученого Королівства внесок Британії в загальну позику Україні країн G7 розміром у 50 млрд доларів, який погашатиметься за рахунок відсотків із заморожених російських активів.

Про цей внесок оголосили міністр фінансів Рейчел Рівз та міністр оборони Джон Хілі.

Отримані від Великої Британії кошти Україна зможе вкласти в закупівлю та розробку засобів ППО, артилерії та інших видів техніки та зброї.

Джон Хілі повідомив, що частина грошей може бути витрачена на розробку та виробництво ударних безпілотників далекого радіусу дії.

Пресслужба уряду Великої Британії також повідомила, що згаданий кредит виділено на додаток до трьох мільярдів, які Британія зобов'язалася щорічно виділяти на військову допомогу Україні.