Британія надасть Україні пакет допомоги на $309 млн

За даними Британії, вартість активів, що перебувають у юрисдикціях G7, становить 285 мільярдів доларів.

Велика Британія надає пакет фінансування на суму до 242 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 309 млн доларів) для невідкладних гуманітарних, енергетичних та стабілізаційних потреб України.

Про це повідомляє уряд Великої Британії.

Про надання допомоги оголосить на саміті G7 в Італії, який пройде 13-15 червня, прем'єр-міністр Ріші Сунак.

Пріоритетом для нього на саміті буде робота з партнерами щодо узгодження способу використання заморожених російських активів для підтримки України.

"Лідери Великої Британії та G7 ясно дали зрозуміти, що росія має заплатити за шкоду, яку вона завдає Україні. Ми вивчатимемо всі законні можливості використання знерухомлених російських активів для підтримки України", - йдеться в повідомленні.

За даними Британії, вартість активів, що перебувають у юрисдикціях G7, становить 285 мільярдів доларів.

Нагадаємо, лідери країн "Великої сімки" (G7) під час саміту 13-15 червня домовляться про кредит для України на 50 млрд доларів за рахунок прибутку від заморожених активів росії.