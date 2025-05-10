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ПОЛІТИКА

Британія надсилає Україні муляжі танків і ППО для обману росії – The Times

10 травня 2025, 16:42
Британія надсилає Україні муляжі танків і ППО для обману росії – The Times
Надувний танк рф
Ці муляжі збираються на лінії фронту за кілька годин.

Британська армія відправляє українським військам запаковані муляжі систем ППО і танків, щоб змусити російських окупантів вражати хибні цілі.

Про це пише The Times.

Як зазначається в публікації, ці муляжі збираються на лінії фронту за кілька годин.

"Британські війська намагаються обдурити сили путіна, змусивши їх думати, що Велика Британія відправила Україні більше зброї, ніж є насправді, щоб росія використовувала своє обладнання, знищуючи дешеві друковані макети зброї, а не справжній комплект", - йдеться в публікації.

Як зазначила командир ескадрильї Королівських ВПС Лоурі Сімнер, завдяки супутникам і безпілотникам росіяни тепер можуть краще визначати різницю між "надувними" танками та справжніми, тож оперативна група Kindred з Міністерства оборони Британії вигадала нові методи обману.

Полковник Оллі Тодд, який є військовим керівником із закупівель для оперативної групи Kindred, сказав, що група з 20 осіб працювала над муляжами танків Challenger 2 і броньованої самохідної артилерійської установки AS-90, які є в дефіциті.

"Вони виглядають зовсім як справжні. Вас можна легко обдурити", - зазначив він.

За його словами, якщо Велика Британія поставить Україні п'ять машин, слідом за ними, ймовірно, відправлять до 30 хибних цілей. При цьому він згадав, як нещодавно Україні передавали бронемашини з пусковими установками зенітних ракет Stormer.

"Протягом тижня ми змогли відсканувати систему, роздрукувати несправжні цілі та відправити їх уперед", - розповів полковник.

зброяЗСУтанкиБританіядопомога УкраїніППО

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