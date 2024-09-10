Британія наклала санкції на російські військові підрозділи та іранські підприємства

Також Британія ввела обмеження проти пʼяти російських кораблів - серед них "Муса Джаліль" і "Бегей".

Велика Британія у вівторок, 10 серпня, ввела нові санкції проти росії. До списку увійшли Повітряно-космічні сили країни-агресора.

Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

Окрім Повітряно-космічних сил, санкції також ввели проти 924-го Державного центру безпілотної авіації росії та Командування військово-транспортної авіації рф.

924-й Державний центр безпілотної авіації росії відповідає за поставлення безпілотників у російську армію, зокрема й тих, які використовуються для ударів по Україні.

Також Британія ввела обмеження проти пʼяти російських кораблів - серед них "Муса Джаліль" і "Бегей".

У березні 2023 року західні ЗМІ повідомляли, що Іран таємно поставив росії 100 млн набоїв і близько 300 тисяч артилерійських снарядів. Їх перевозили саме ці кораблі.

Окрім того, до санкційного списку потрапили сім юридичних та фізичних осіб з Ірану. Серед них компанія Baharestan Kish Company, яка займається виробництвом безпілотників.

У червні Велика Британія вперше запровадила санкції проти судів "тіньового флоту" російського диктатора владіміра путіна, який, на її думку, використовується для обходу західних санкцій на торгівлю російською нафтою.