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ПОЛІТИКА

Британія наклала санкції на російські військові підрозділи та іранські підприємства

10 вересня 2024, 18:46
Британія наклала санкції на російські військові підрозділи та іранські підприємства
Також Британія ввела обмеження проти пʼяти російських кораблів - серед них "Муса Джаліль" і "Бегей".

Велика Британія у вівторок, 10 серпня, ввела нові санкції проти росії. До списку увійшли Повітряно-космічні сили країни-агресора.

Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

Окрім Повітряно-космічних сил, санкції також ввели проти 924-го Державного центру безпілотної авіації росії та Командування військово-транспортної авіації рф.

924-й Державний центр безпілотної авіації росії відповідає за поставлення безпілотників у російську армію, зокрема й тих, які використовуються для ударів по Україні.

Також Британія ввела обмеження проти пʼяти російських кораблів - серед них "Муса Джаліль" і "Бегей".

У березні 2023 року західні ЗМІ повідомляли, що Іран таємно поставив росії 100 млн набоїв і близько 300 тисяч артилерійських снарядів. Їх перевозили саме ці кораблі.

Окрім того, до санкційного списку потрапили сім юридичних та фізичних осіб з Ірану. Серед них компанія Baharestan Kish Company, яка займається виробництвом безпілотників.

У червні Велика Британія вперше запровадила санкції проти судів "тіньового флоту" російського диктатора владіміра путіна, який, на її думку, використовується для обходу західних санкцій на торгівлю російською нафтою.

Британіясанкціі проти росіївійна в Україні

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