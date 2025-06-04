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Британія наростить постачання дронів Україні – Reuters

04 червня 2025, 08:33
Британія наростить постачання дронів Україні – Reuters
Йдеться про 100 тисяч дронів упродовж року

Сполучене Королівство планує до кінця фіскального року у квітні 2026-го поставити до України 100 тисяч військових безпілотників загальною вартістю 350 мільйонів фунтів стерлінгів.

Про це пише Reuters.
 
Це частина ширшої ініціативи з підтримки нашої держави, яка коштуватиме британському уряду загалом 4,5 мільярди фунтів.
 
Офіційно про новий дроновий пакет допомоги міністр оборони Британії Джон Гілі має оголосити під час засідання Контактної групи з оборони України у Брюсселі. Перед заходом посадовець заявив, що на додачу до безпілотників Лондон також працюватиме над постачанням критично важливих артилерійських боєприпасів.
 
Британські чиновники нагадали, що вже поставили Україні 140 тис. артилерійських снарядів і витратять ще 247 млн фунтів стерлінгів цього року на навчання українських військових.
 
Видання додало, що британські чиновники зрозуміли, що безпілотні літальні апарати змінили спосіб ведення воєн. Уряд навіть схвалив Стратегічний огляд оборони, який закликає до більш смертоносної, технологічної армії для протидії новим загрозам, включно з можливою війною з рф.
дрониВелика Британіявійна в Україніросія окупанти

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