Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Британія не бачить підстав для припинення вогню в Україні – путін не готовий

07 лютого 2025, 21:54
Британія не бачить підстав для припинення вогню в Україні – путін не готовий
джерело davidlammy.co.uk
Глава МЗС Британії висловив сумнів у тому, що від "мирних переговорів" між Україною та росією світ відділяють тижні.

Британський міністр закордонних справ Девід Леммі каже, що не бачить підстав для припинення вогню в Україні найближчим часом, бо в цьому не зацікавлений владімір путін.

Про це він сказав в інтервʼю The Guardian.

Глава МЗС Британії висловив сумнів у тому, що від "мирних переговорів" між Україною та росією світ відділяють тижні.

"І я кажу це, тому що наша оцінка, яку, я впевнений, поділяють і США, полягає в тому, що путін не демонструє абсолютно ніякої охоти до переговорів і до припинення цієї війни", – додав він.

Леммі наголосив, що, як усвідомлюють в Україні, "не може бути ніякого припинення вогню до переговорів".

"Тому я не очікую припинення вогню в цій війні найближчим часом. Я дуже чітко усвідомлюю, що путін наразі не демонструє жодного бажання вести переговори. І тому, на жаль, я думаю, що ця війна на виснаження триватиме ще кілька місяців", – зазначив міністр.

Новий президент США Дональд Трамп неодноразово говорив про наміри якнайшвидше завершити війну в Україні, хоч і не розкривав, яким чином цього досягатиме.

війнаВладімір ПутінБританіяДевід Ламмі

Останні матеріали

Тактика відволікання уваги Трампом. Американці мають зосередитися на недружньому захопленні уряду США – Ольга Лаутман
Політика
Тактика відволікання уваги Трампом. Американці мають зосередитися на недружньому захопленні уряду США – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 07 лютого 2025, 14:08
Оцінка тотальної війни москви проти України. Заважає чорна трагікомедія у США – Ендрю Таннер
Політика
Оцінка тотальної війни москви проти України. Заважає чорна трагікомедія у США – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 07 лютого 2025, 11:49
Україна реорганізує Сухопутні війська. Виклики і можливості нової структури – Мік Раян
Політика
Україна реорганізує Сухопутні війська. Виклики і можливості нової структури – Мік Раян
Переклад iPress – 07 лютого 2025, 08:23
Обережний оптимізм щодо створення корпусів ЗСУ. Що і як буде змінюватися – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Обережний оптимізм щодо створення корпусів ЗСУ. Що і як буде змінюватися – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 лютого 2025, 16:45
Трамп і Келлог повинні уникати шляху до Ялти. Інакше – знов залізна завіса посеред Європи – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Трамп і Келлог повинні уникати шляху до Ялти. Інакше – знов залізна завіса посеред Європи – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 06 лютого 2025, 12:20
Трампу потрібен план щодо скарбів у надрах України. Україна продовжує відігравати центральну роль – War on the Rocks
Політика
Трампу потрібен план щодо скарбів у надрах України. Україна продовжує відігравати центральну роль – War on the Rocks
Переклад iPress – 06 лютого 2025, 08:26
Аналогія з
Політика
Аналогія з "Окупованими". Для американських союзників світ перевертається з ніг на голову – Едвард Лукас
Переклад iPress – 05 лютого 2025, 15:46
Зимова кампанія росії пробуксовує. Найскладніше – на сході України – Ендрю Таннер
Cуспільство
Зимова кампанія росії пробуксовує. Найскладніше – на сході України – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 лютого 2025, 12:36
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється