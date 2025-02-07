Британія не бачить підстав для припинення вогню в Україні – путін не готовий

Глава МЗС Британії висловив сумнів у тому, що від "мирних переговорів" між Україною та росією світ відділяють тижні.

Британський міністр закордонних справ Девід Леммі каже, що не бачить підстав для припинення вогню в Україні найближчим часом, бо в цьому не зацікавлений владімір путін.

Про це він сказав в інтервʼю The Guardian.

Глава МЗС Британії висловив сумнів у тому, що від "мирних переговорів" між Україною та росією світ відділяють тижні.

"І я кажу це, тому що наша оцінка, яку, я впевнений, поділяють і США, полягає в тому, що путін не демонструє абсолютно ніякої охоти до переговорів і до припинення цієї війни", – додав він.

Леммі наголосив, що, як усвідомлюють в Україні, "не може бути ніякого припинення вогню до переговорів".

"Тому я не очікую припинення вогню в цій війні найближчим часом. Я дуже чітко усвідомлюю, що путін наразі не демонструє жодного бажання вести переговори. І тому, на жаль, я думаю, що ця війна на виснаження триватиме ще кілька місяців", – зазначив міністр.

Новий президент США Дональд Трамп неодноразово говорив про наміри якнайшвидше завершити війну в Україні, хоч і не розкривав, яким чином цього досягатиме.