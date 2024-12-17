Британія не шкодує про ліквідацію російського генерала

"Оплакувати не будемо".

Велика Британія не буде оплакувати смерть начальника військ радіаційного та хімічного захисту рф Ігоря Кириллова, російського генерала, вбитого в ході української операції в москві.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на речника прем’єр-міністра Британії.

У британському уряді ще раз заявили, що Україна має право на самозахист від незаконної війни росії, давши зрозуміти, що ліквідація російського генерала у москві – в рамках такого самозахисту.

"Зрозуміло, що ми не будемо оплакувати смерть людини, яка сприяла незаконному вторгненню і нав'язала страждання і смерть українському народу. Ми завжди чітко заявляли, що Україна має право на самозахист від незаконної війни росії", – сказав речник прем'єра Британії.

"Як заявив буквально вчора прем'єр-міністр, росія може покласти край цьому конфлікту вже сьогодні. Саме російська агресія є причиною цього конфлікту і триваючих страждань українського народу", – додав він.

17 грудня у столиці росії – москві – внаслідок вибуху загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС рф генерал-лейтенант Ігор Кириллов і його помічник.

Сьогодні близько 6:00 ранку на Рязанському проспекті у москві у результаті вибуху загинули генерал-лейтенант військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил рф та його помічник. За даними російських ЗМІ, мова може йти про Ігоря Кирилова.