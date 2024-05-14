Британія не змушуватиме Україну погодитися на мир з росією – Шаппс

"Просто немає жодного сенсу у тому, щоб Британія намагалася б переконати Україну, силою чи іншим способом, відмовитися від частини своєї території".

Велика Британія не буде змушувати Україну погодитися на мирну угоду з росією.

Про це міністр оборони Сполученого Королівства Грант Шаппс заявив у коментарі Times Radio, пише Politico.

Він підкреслив, що Лондон не відмовиться від підтримки України у війні проти москви.

“Просто немає жодного сенсу у тому, щоб Британія намагалася б переконати Україну, силою чи іншим способом, відмовитися від частини своєї території. Це рішення повністю за Україною”, ‒ заявив він.