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Британія не змушуватиме Україну погодитися на мир з росією – Шаппс

14 травня 2024, 15:07
Британія не змушуватиме Україну погодитися на мир з росією – Шаппс
"Просто немає жодного сенсу у тому, щоб Британія намагалася б переконати Україну, силою чи іншим способом, відмовитися від частини своєї території".

Велика Британія не буде змушувати Україну погодитися на мирну угоду з росією.

Про це міністр оборони Сполученого Королівства Грант Шаппс заявив у коментарі Times Radio, пише Politico.

Він підкреслив, що Лондон не відмовиться від підтримки України у війні проти москви.

Просто немає жодного сенсу у тому, щоб Британія намагалася б переконати Україну, силою чи іншим способом, відмовитися від частини своєї території. Це рішення повністю за Україною”, ‒ заявив він.

 

Велика Британіявійна в Україніросія окупантиГрант Шаппс

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