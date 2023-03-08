Британія обмежить прийом біженців

Уряд Британії планує запровадити річний ліміт на кількість біженців, яких приймають у країні.

Це буде передбачено у новому законі про нелегальну міграцію.

Повідомляє SkyNews.

В Британії відбувається посилення міграційного законодавства, про це заявила міністр внутрішніх справ Великої Британії Суелла Браверман.

До парламенту внесли законопроєкт, який передбачає не прийняття біженців, які прибули до країни з Європи на невеликих човнах, адже в минулорму році у такий спосіб до Великої Британії потрапили близько 45 тисяч біженців, сказавла міністр.

За словами британського політика, законопроєкт запровадить річний ліміт, який буде визначений парламентом, на кількість біженців, яких країна прийматиме через безпечні та законні маршрути.

Суелла Браверман додала, що не може сказати однозначно, чи відповідає новий законопроєкт законам про права людини.

Відповідно до закону:

- Люди, які прибувають на невеликих човнах, будуть затримані протягом перших 28 днів без звільнення під заставу чи судового перегляду.

- Обов’язок висилати тих, хто в’їхав незаконно, буде покладено на міністерство внутрішніх справ.

- Лише особи віком до 18 років, особи, які за станом здоров’я непридатні до польотів або перебувають під реальним ризиком серйозної шкоди в країні походження, зможуть подати апеляцію, щоб зупинити депортацію.

- Будь-які інші претензії, включно з правом на приватне чи сімейне життя, будуть розглянуті дистанційно після депортації.

- Людям буде заборонено використовувати сучасні закони про рабство, щоб протистояти депортації.

- Депортація може бути відкладена лише у випадку сучасного рабства, якщо особа співпрацює з правоохоронними органами у розслідуванні торгівлі людьми - Річне обмеження кількості людей, які в'їжджають безпечними маршрутами, яке має встановити парламент, забезпечить упорядковану систему

- Довічна заборона на громадянство та повторний в’їзд до Великобританії для тих, хто був депортований.

Друге читання законопроєкт має відбутись за місяць, а стадія обговорення в комітеті, де депутати зможуть детально ознайомитися з законопроєктом, розпочнеться в кінці березня.