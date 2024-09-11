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Британія оголосила нову фінансову допомогу Україні

11 вересня 2024, 19:55
Британія оголосила нову фінансову допомогу Україні
Британія надасть Україні $310 млн на гуманітарні потреби та $484 млн у вигляді кредитних гарантій.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі оголосив про надання Україні нового пакета допомоги, вартість якого становить понад $780 млн.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Британії.

"Підтримка Великою Британією України є непохитною. Наше зобов’язання щодо підтримки на суму понад 600 млн фунтів стерлінгів є останнім внеском нашої постійної підтримки Україні. Це надасть життєво важливу підтримку українцям, які продовжуватимуть терпіти невпинні напади росії", – зазначив Леммі.
 
Британія надасть Україні $310 млн на гуманітарні потреби та $484 млн у вигляді кредитних гарантій, наданих Світовим банком для підтримки життєво важливих державних послуг, включаючи підтримку шкіл і лікарень, оплату праці державних службовців і фінансування пенсій.
 
Окрім того, міністр оборони Британії Джон Хілі сьогодні також оголосив, що сотні додаткових ракет ППО, десятки тисяч додаткових артилерійських боєприпасів і більше бронетехніки будуть доставлені в Україну до кінця цього року.
Британіявійна в Україніросія окупанти

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