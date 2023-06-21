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Британія оголосила про допомогу Україні на $3 млрд

21 червня 2023, 12:53
Британія оголосила про допомогу Україні на $3 млрд
Фото:ivtour.com.ua
Велика Британія надасть пакет фінансової підтримки для України у розмірі 3 млрд доларів кредитних гарантій Світового банку і двосторонню допомогу у розмірі 240 млн фунтів стерлінгів.

Про це пише Bloomberg.

"Я пишаюся тим, що сьогодні ми оголошуємо про багаторічну підтримку економіки України. І протягом наступних трьох років ми надамо кредитні гарантії на суму 3 млрд доларів. Ми також запускаємо новий технологічний міст між Великою Британією та Україною для залучення інвестицій і талантів, а також підтримки "зеленої" енергетики та багато іншого. Усе це є частиною великих колективних зусиль союзників і партнерів у всьому світі, включно зі значною новою підтримкою з боку ЄС, про яку також буде оголошено цього тижня", – заявив британський прем'єр-міністр Ріші Сунак.

Частина коштів буде витрачена на розмінування української території, енергетичні проєкти і фінансування діяльності ООН та Червоного Хреста.

Наразі невійськова допомога Британії Україні сягне більше 6 млрд доларів, включаючи 4,1 млрд фунтів стерлінгів у вигляді фіскальної підтримки і 640 млн фунтів стерлінгів як двосторонньої допомоги.

Просто зараз у Лондоні проходить конференція, присвячена відновленню України. 

Участь у ній беруть більше тисячі представників зі 61 країни, включаючи високопосадовців, представників неурядових організацій, бізнес-лідерів і підприємців.

 
допомогаБританія

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