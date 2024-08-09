Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Британія оголосила про нові санкції проти білорусі

09 серпня 2024, 16:57
Британія оголосила про нові санкції проти білорусі
9 серпня 2020 року в білорусі почалися масштабні протести, які режим лукашенка згодом придушив.

Велика Британія запровадила санкції проти чотирьох фізичних та трьох юридичних осіб із білорусі в координації з міжнародними партнерами у відповідь на порушення прав людини режимом білоруського диктатора аляксандра лукашенка та сприяння незаконному вторгненню росії в Україну.

Про це повідомляється на сайті уряду Британії.

Таким чином загальна кількість британських санкцій проти білорусі перевищила 200.

Під нові санкції потрапили, зокрема, керівники чотирьох колоній, де утримувалися політичні в'язні. Як зазначає Лондон, усі підсанкційні особи причетні до серйозних порушень прав людини, репресій проти громадянського суспільства та заходів, що підривають демократію й верховенство права в білорусі. 

До санкційного списку потрапили:

начальник виправної колонії №4 Дєніс Толстенков;

колишній начальник виправної колонії 1 Андрєй Пальчик; 

начальник виправної колонії 3 Філіп Стурчанка;

начальник виправної колонії 15 Алєксєй Лазаренко.

Крім того, Лондон нагадав, що режим Лукашенка підтримав війну рф проти України, дозволивши росії використовувати територію й повітряний простір білорусі для атак, а також надав озброєння й логістичну підтримку москві. Як наслідок, під нові санкції Британії потрапили три білоруські підприємства оборонного й військово-промислового сектору, їм заборонено вести бізнес із британськими фірмами.

Компанії, які потрапили під санкції:

  • "СтанкоГомель" — білоруський виробник верстатів, який експортує продукцію для військово-промислового сектору рф;
  • НДІЕОМ (Науково-дослідний інститут електронних обчислювальних машин) — афілійована з урядом білорусі компанія;
  • "Рухсервомотор" — білоруський виробник верстатів, який експортує товари до рф для використання в російському військово-промисловому секторі.

Міністр закордонних справ Британії Девід Леммі заявив, що Лондон підтримує народ білорусі та його прагнення до свободи й демократії, закликавши режим Лукашенка негайно звільнити всіх політичних в'язнів.

Окрім санкцій, Британія також оголосила про заплановане фінансування у 2,5 млн фунтів стерлінгів цього фінансового року на підтримку прав людини й громадянського суспільства в білорусі, включаючи подальше фінансування Міжнародної платформи підзвітності білорусі, яка збирає докази грубих порушень прав людини білоруським режимом.

Сьогодні, 9 серпня, минає вже чотири роки з часу фальсифікації результатів президентських виборів та початку репресій проти громадянського суспільства в білорусі. Фальсифікація результатів виборів, яку широко засудило міжнародне співтовариство, викликала масові протести по всій білорусі. Режим лукашенка відповів на демонстрації жорстокою кампанією репресій і придушенням громадянського суспільства, незалежних ЗМІ та демократичної опозиції.

БілорусьсанкціїБританія

Останні матеріали

Курська битва – це набагато більше, аніж черговий рейд. Але мета операції поки незрозуміла – Том Купер
Політика
Курська битва – це набагато більше, аніж черговий рейд. Але мета операції поки незрозуміла – Том Купер
Переклад iPress – 09 серпня 2024, 13:41
Курська битва-2024. Які стратегічні, оперативні та тактичні цілі України? – Мік Раян
Політика
Курська битва-2024. Які стратегічні, оперативні та тактичні цілі України? – Мік Раян
Переклад iPress – 09 серпня 2024, 12:28
Політика
"До біса торпеди, повний вперед!" Як українці вирішили всіх здивувати і вразити – Том Купер
Переклад iPress – 08 серпня 2024, 23:05
Україна тепер має кілька варіантів ударних операцій за доступною ціною. Це саме те, що потрібно Силам оборони Австралії – Мік Раян
Політика
Україна тепер має кілька варіантів ударних операцій за доступною ціною. Це саме те, що потрібно Силам оборони Австралії – Мік Раян
Переклад iPress – 08 серпня 2024, 15:59
Стратегічний огляд. Близький Схід у вогні, а політична деградація США триває – Ендрю Таннер
Політика
Стратегічний огляд. Близький Схід у вогні, а політична деградація США триває – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 08 серпня 2024, 11:50
Чорноморські поразки росії стираються з пам'яті путіна. Про що це свідчить – Пітер Дікінсон
Політика
Чорноморські поразки росії стираються з пам'яті путіна. Про що це свідчить – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 08 серпня 2024, 09:32
Настав час зупинити просування угруповання
Cуспільство
Настав час зупинити просування угруповання "Центр" назавжди. Торецький напрямок потребує посилення – Том Купер
Переклад iPress – 07 серпня 2024, 16:35
Державні діячі проти клоунів. Тім Волз – саме та людина, яка потрібна Камалі Гарріс – The Daily Beast
Політика
Державні діячі проти клоунів. Тім Волз – саме та людина, яка потрібна Камалі Гарріс – The Daily Beast
Переклад iPress – 07 серпня 2024, 12:22
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється