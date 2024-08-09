Британія оголосила про нові санкції проти білорусі

9 серпня 2020 року в білорусі почалися масштабні протести, які режим лукашенка згодом придушив.

Велика Британія запровадила санкції проти чотирьох фізичних та трьох юридичних осіб із білорусі в координації з міжнародними партнерами у відповідь на порушення прав людини режимом білоруського диктатора аляксандра лукашенка та сприяння незаконному вторгненню росії в Україну.

Про це повідомляється на сайті уряду Британії.

Таким чином загальна кількість британських санкцій проти білорусі перевищила 200.

Під нові санкції потрапили, зокрема, керівники чотирьох колоній, де утримувалися політичні в'язні. Як зазначає Лондон, усі підсанкційні особи причетні до серйозних порушень прав людини, репресій проти громадянського суспільства та заходів, що підривають демократію й верховенство права в білорусі.

До санкційного списку потрапили:

начальник виправної колонії №4 Дєніс Толстенков;

колишній начальник виправної колонії 1 Андрєй Пальчик;

начальник виправної колонії 3 Філіп Стурчанка;

начальник виправної колонії 15 Алєксєй Лазаренко.

Крім того, Лондон нагадав, що режим Лукашенка підтримав війну рф проти України, дозволивши росії використовувати територію й повітряний простір білорусі для атак, а також надав озброєння й логістичну підтримку москві. Як наслідок, під нові санкції Британії потрапили три білоруські підприємства оборонного й військово-промислового сектору, їм заборонено вести бізнес із британськими фірмами.

Компанії, які потрапили під санкції:

"СтанкоГомель" — білоруський виробник верстатів, який експортує продукцію для військово-промислового сектору рф;

НДІЕОМ (Науково-дослідний інститут електронних обчислювальних машин) — афілійована з урядом білорусі компанія;

"Рухсервомотор" — білоруський виробник верстатів, який експортує товари до рф для використання в російському військово-промисловому секторі.

Міністр закордонних справ Британії Девід Леммі заявив, що Лондон підтримує народ білорусі та його прагнення до свободи й демократії, закликавши режим Лукашенка негайно звільнити всіх політичних в'язнів.

Окрім санкцій, Британія також оголосила про заплановане фінансування у 2,5 млн фунтів стерлінгів цього фінансового року на підтримку прав людини й громадянського суспільства в білорусі, включаючи подальше фінансування Міжнародної платформи підзвітності білорусі, яка збирає докази грубих порушень прав людини білоруським режимом.

Сьогодні, 9 серпня, минає вже чотири роки з часу фальсифікації результатів президентських виборів та початку репресій проти громадянського суспільства в білорусі. Фальсифікація результатів виборів, яку широко засудило міжнародне співтовариство, викликала масові протести по всій білорусі. Режим лукашенка відповів на демонстрації жорстокою кампанією репресій і придушенням громадянського суспільства, незалежних ЗМІ та демократичної опозиції.