Британія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

Підтримка Києва Великою Британією є “залізною".

Британія оприлюднила пакет нової військової допомоги Україні на наступний рік у розмірі £225 мільйонів ($286 мільйонів), до якого увійдуть безпілотники, човни та системи протиповітряної оборони.

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони країни.

Новий пакет включає £92 мільйони на обладнання для зміцнення ВМС України — малі катери, розвідувальні безпілотники, надводні кораблі без екіпажу та протимінні безпілотник.

Ще £68 мільйонів буде використано на обладнання для протиповітряної оборони, включаючи радари та наземне обладнання для маскування.

Крім того, Сили оборони України отримають 1000 систем радіоелектронної боротьби з дронами вартістю £39 мільйонів.

Ще £26 мільйонів буде скеровано на підтримку та запасні частини для систем, раніше поставлених в Україну.

"Через три роки після того, як президент росії владімір путін віддав наказ про вторгнення в Україну, глибина його прорахунків очевидна більше, ніж будь-коли, оскільки хоробрий народ України продовжує кидати виклик усім очікуванням своїм незламним духом", — наголосив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

Він також додав, що підтримка Києва Великою Британією є “залізною”, і Лондон завжди стоятиме пліч-о-пліч з Україною, щоб путін не міг перемогти.

Крім того, Гілі анонсував розширення програми підготовки українських солдатів Interflex, яка здійснюється спільно з ключовими союзниками на британській території, у рамках якої з середини 2022 року було підготовлено 51 тисячу новобранців.