Британія оголосила про введення найбільшого пакета нових санкцій проти росії

Це найбільший пакет антиросійських обмежень Лондона з травня 2023 року.

У четвер, 7 листопада, Велика Британія оголосила про хвилю нових санкцій проти російського військово-промислового комплексу та підтримуваних рф груп найманців. Новий пакет антиросійських обмежень включає 56 нових позицій і є найбільшим із травня 2023 року.

Санкційний список опублікований на сайті британського уряду.

"Сьогоднішні дії б'ють по постачанню критично важливого обладнання для військової машини путіна і спрямовані на боротьбу зі зловмисною діяльністю росії в усьому світі, викриваючи діяльність російських маріонеткових військових угруповань в Африці", - заявив Лондон.

Велика Британія стала першою країною G7, яка запровадила прямі санкції проти підтримуваного рф найманського угруповання "Африканський корпус", відповідального за загрозу стабільності та безпеці в Африці.

Серед нових санкційних цілей - постачальники, які підтримують російське військове виробництво, підтримувані росією групи найманців, які діють у країнах Африки, а також агент ГРУ, причетний до застосування нервово-паралітичної речовини "Новичок" у Солсбері.

Під санкції, зокрема, потрапили компанії, розташовані в Китаї, Туреччині та Центральній Азії, які беруть участь у постачанні та виробництві товарів, включаючи верстати, мікроелектроніку та компоненти для безпілотників, необхідні росії для війни проти України.

Обмеження також спрямовані проти трьох приватних груп найманців, пов'язаних із кремлем, включаючи "Африканський корпус", та 11 осіб, пов'язаних із російськими маріонетками. Ці особи мають прямі зв'язки з кремлем, загрожують миру і безпеці в Лівії, Малі та Центральноафриканській Республіці, а також причетні до широкомасштабних порушень прав людини на всьому континенті. Санкції запроваджені з метою протидіяти спробам кремля використовувати нестабільну безпекову ситуацію та природні ресурси цих країн у своїх цілях та розширювати сферу впливу кремля.

"Сьогоднішні санкції ще більше посилюють місію Великої Британії по боротьбі зі зловмисною діяльністю росії в усьому світі", - заявив глава МЗС Британії Девід Леммі.