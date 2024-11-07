Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Британія оголосила про введення найбільшого пакета нових санкцій проти росії

07 листопада 2024, 12:34
Британія оголосила про введення найбільшого пакета нових санкцій проти росії
Це найбільший пакет антиросійських обмежень Лондона з травня 2023 року.

У четвер, 7 листопада, Велика Британія оголосила про хвилю нових санкцій проти російського військово-промислового комплексу та підтримуваних рф груп найманців. Новий пакет антиросійських обмежень включає 56 нових позицій і є найбільшим із травня 2023 року.

Санкційний список опублікований на сайті британського уряду.

"Сьогоднішні дії б'ють по постачанню критично важливого обладнання для військової машини путіна і спрямовані на боротьбу зі зловмисною діяльністю росії в усьому світі, викриваючи діяльність російських маріонеткових військових угруповань в Африці", - заявив Лондон.

Велика Британія стала першою країною G7, яка запровадила прямі санкції проти підтримуваного рф найманського угруповання "Африканський корпус", відповідального за загрозу стабільності та безпеці в Африці.

Серед нових санкційних цілей - постачальники, які підтримують російське військове виробництво, підтримувані росією групи найманців, які діють у країнах Африки, а також агент ГРУ, причетний до застосування нервово-паралітичної речовини "Новичок" у Солсбері.  

Під санкції, зокрема, потрапили компанії, розташовані в Китаї, Туреччині та Центральній Азії, які беруть участь у постачанні та виробництві товарів, включаючи верстати, мікроелектроніку та компоненти для безпілотників, необхідні росії для війни проти України.

Обмеження також спрямовані проти трьох приватних груп найманців, пов'язаних із кремлем, включаючи "Африканський корпус", та 11 осіб, пов'язаних із російськими маріонетками. Ці особи мають прямі зв'язки з кремлем, загрожують миру і безпеці в Лівії, Малі та Центральноафриканській Республіці, а також причетні до широкомасштабних порушень прав людини на всьому континенті. Санкції запроваджені з метою протидіяти спробам кремля використовувати нестабільну безпекову ситуацію та природні ресурси цих країн у своїх цілях та розширювати сферу впливу кремля.

"Сьогоднішні санкції ще більше посилюють місію Великої Британії по боротьбі зі зловмисною діяльністю росії в усьому світі", - заявив глава МЗС Британії Девід Леммі.

Британіясанкціі проти росіївійна в Україні

Останні матеріали

24 години… Пропагандони путіна зловтішаються його хитрою
Політика
24 години… Пропагандони путіна зловтішаються його хитрою "грою", яка допомогла Трампу перемогти – Джулія Девіс
Переклад iPress – 07 листопада 2024, 11:55
росіяни просувалися лише біля Курахового. На решті лінії фронту попри бої просувань не було – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни просувалися лише біля Курахового. На решті лінії фронту попри бої просувань не було – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 листопада 2024, 00:17
Геополітика і вибори у США 2024 року. Перемога Трампа мала б розв'язати руки Байдену – Ендрю Таннер
Політика
Геополітика і вибори у США 2024 року. Перемога Трампа мала б розв'язати руки Байдену – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 06 листопада 2024, 16:51
Політика
"НАТО або ядерна зброя". Чому ядерне відродження України не хоче помирати – Мар'яна Буджерин
Переклад iPress – 06 листопада 2024, 12:42
Москва намагалася просунутися. Україна здатна ефективно стримати противника біля Курахового – Ендрю Таннер
Cуспільство
Москва намагалася просунутися. Україна здатна ефективно стримати противника біля Курахового – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 06 листопада 2024, 00:22
В усьому винні російські шпигуни. Як просувається розслідування спроби пересилки запалювальних пристроїв літаками до США і Канади – Wall Street Journal
Політика
В усьому винні російські шпигуни. Як просувається розслідування спроби пересилки запалювальних пристроїв літаками до США і Канади – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 листопада 2024, 16:47
Незалежно від виборів у США. Понад 100 фахівців та експертів закликали Європу діяти, щоб уникнути нового Мюнхена – відкритий лист
Політика
Незалежно від виборів у США. Понад 100 фахівців та експертів закликали Європу діяти, щоб уникнути нового Мюнхена – відкритий лист
Переклад iPress – 05 листопада 2024, 12:45
Роки нерішучості США. путін на марші, хто б не переміг на виборах – Едвард Лукас
Політика
Роки нерішучості США. путін на марші, хто б не переміг на виборах – Едвард Лукас
Переклад iPress – 05 листопада 2024, 08:11
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється