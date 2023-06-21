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Британія оголосить новий пакет фінансової допомоги Україні

21 червня 2023, 08:39
Британія оголосить новий пакет фінансової допомоги Україні
Він включатиме $3 млрд кредитних гарантій Світового банку для зміцнення економічної стабільності України.

Про це йдеться на сайті Британського уряду.

Оголосять про це під час конференції з відновлення України, яка відбудеться в Лондоні.

Фінансова підтримка буде спрямована на життєво важливі державні послуги, включаючи витрати на утримання шкіл та лікарень, йдеться на сайті. 

"Це перший двосторонній пакет багаторічної фінансової допомоги, наданий країною G7, що підкреслює непохитну прихильність Великої Британії до України як зараз, так і в майбутньому", заявив уряд Британії.

Не військова допомога Британії Україні перевищить $4,7 млрд, включаючи 4,1 млрд фіскальної підтримки і 640 млн двосторонньої допомоги.

Підтримка України підкріплена потужним сигналом про наміри з боку провідних світових компаній: понад 400 компаній з 38 країн світу із сукупним річним доходом понад $1,6 мрлн пообіцяли підтримати відновлення та реконструкцію України після незаконного вторгнення росії, кажуть в уряді Британії.

Прем’єр Британії Ріші Сунактакож оголосить про надання до 250 млн фунтів стерлінгів нового капіталу для Британського інституту фінансування розвитку.

Це буде доповненням до 240 мільйонів фунтів стерлінгів, виділених Великою Британією Україні цього року, які будуть спрямовані на проєкти з порятунку життя, включаючи розмінування і набори для ліквідації наслідків стихійних лих, а також на програми реформ та енергетичні проєкти.

Крім того, 127 мільйонів фунтів стерлінгів, буде спрямовано на гуманітарну підтримку, що рятує життя, в тому числі тих, хто живе вздовж лінії фронту.

допомогаБританія

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