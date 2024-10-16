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Британія опрацьовує власні пропозиції для реалізації "Плану перемоги" – Сирський

16 жовтня 2024, 09:09
Британія опрацьовує власні пропозиції для реалізації
Фото Міністерства оборони України
Головком обговорив з начальником штабу оборони Тоні Радакіним ураження російських об'єктів.
Головнокомандувач Олександр Сирський обговорив з начальником штабу оборони Великої Британії Тоні Радакіним можливості ураження ворожих об'єктів у оперативній і стратегічній глибині.
 
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
 
За словами Сирського, британська сторона зараз опрацьовує власні пропозиції у рамках практичної реалізації Плану Перемоги. Також під час розмови йшлося про постачання техніки та озброєння, підготовку військових і підвищення ефективності застосування високотехнологічних засобів ураження.
 
"Звернув увагу мого британського колеги на цинічні порушення міжнародного гуманітарного права й воєнні злочини російських військ, ракетно-авіаційні удари по критичній інфраструктурі України, не вибірковість масованих бомбардувань цивільних об’єктів", – додав головком.
 
Окремо він проінформував Радакіна про актуальне становище на полі бою.
Велика Британіявійна в УкраїніСирськийросія окупанти

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