ПОЛІТИКА НОВИНИБританія за годину до Нового року вийшла з єдиного ринку та остаточно перестала бути членом ЄС - через чотири з половиною роки після референдуму, на якому більшість громадян висловилися за вихід з Євросоюзу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Британія остаточно вийшла з Європейського Союзу
Фото:ivtour.com.ua
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.
Британія перестала бути членом ЄС ще з 31 січня 2020 року, але протягом перехідного періоду залишалася у єдиному ринку і на неї продовжували тимчасово поширюватися правила ЄС. За цей час лідери мали домовитися про нові умови своїх відносин.
Як відомо, перемовини про нову торгову угоду затягнулися через принципово різні позиції сторін щодо декількох питань - риболовлі, правил конкуренції та забезпечення виконання майбутньої угоди. Фактично до останнього моменту не було зрозуміло, чи вдасться досягти згоди і чи з 1 січня не станеться "жорсткого" Brexit, що призвело би до відновлення мит, прикордонних перевірок і хаосу з рухом товарів і транспорту.
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01 01 2021 10:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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