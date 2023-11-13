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Британія передала пакет зимової допомоги для ЗСУ

13 листопада 2023, 16:33
Британія передала пакет зимової допомоги для ЗСУ
Фото: ukrep.be
Збройні сили України отримали зимовий одяг, каски, бронежилети та сухпайки.

Напередодні зими Велика Британія надала спорядження та зимовий одяг для військових України. Йдеться про сухпайки, шоломи, комплекти зимового одягу та бронежилети.

Про це повідомили у Міноборони Великої Британії.

"Для підтримки Збройних Сил України в зимові місяці ми надали різний необхідний одяг та спорядження", — йдеться у повідомленні. 

Зокрема, українські військові отримали понад 25 тис. комплектів зимового одягу, понад 10 тис. комплектів бронежилетів, понад 82 тисячі шоломів та більше як 70 тис. сухпайків. 

Нагадаємо, що Велика Британія надасть пакет фінансової допомоги Україні, який включатиме 3 млрд доларів додаткових гарантій для розблокування кредитування Світового банку. 

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