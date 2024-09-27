Британія передала Україні 10 із 16 обіцяних САУ AS90

Решту Королівство планує відправити протягом найближчих тижнів.

Міноборони Британії повідомило, що 10 з 16 самохідних артилерійських установок AS90, які країна повинна була передати ЗСУ, вже в Україні.

У повідомленні відомства сказано, що ще шість установок планують надіслати протягом наступних тижнів.

Уряд прем'єр-міністра Кіра Стармера планував передати Силам оборони 12 цих САУ протягом перших 100 днів при владі.

САУ AS90 розроблена та виготовлена у Великій Британії. Її створила компанія Vickers Shipbuilding and Engineering (VSEL) у 1980-х роках. На озброєння армії Королівства установку взяли у 1993-му.

Її вага становить 45 тонн. Озброєна САУ гарматою калібру 155 мм. Дальність стрільби — до 24,7 км зі стандартними боєприпасами та до 30 км зі спеціальними снарядами.