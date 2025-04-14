Британія передала Україні майже $1 млрд за рахунок росактивів

Це вже другий тран на користь країни від "заморожених" ккоштів росії.

В понеділок, 14 квітня, Велика Британія направила Україні 752 млн фунтів стерлінгів в межах кредитного механізму G7 з використанням заморожених активів рф.

Про це повідомляє Reuters.

"Світ змінюється на наших очах, перекроєний глобальною нестабільністю, зокрема російською агресією в Україні", – заявила міністерка фінансів Британії Рейчел Рівз.

Останній британський транш Україні є другим з трьох запланованих платежів на загальну суму 2,26 мільярда фунтів стерлінгів.

Перший відбувся 6 березня і становив 752 мільйони фунтів стерлінгів.

Решта коштів буде виплачена вже у 2026 році.

Міністр оборони Джон Гілі заявляв, що цього року Британія надасть Україні 4,5 мільярда фунтів стерлінгів, і ці кошти будуть використані для закупівлі протиповітряної оборони, артилерії і запасних частин для транспортних засобів та іншого обладнання.

Ще одна допомога Британії включатиме допомогу в закупівлі радіолокаційних систем, протитанкових мін і сотень тисяч безпілотників.