Британія передала Україні майже $1 млрд за рахунок росактивів
В понеділок, 14 квітня, Велика Британія направила Україні 752 млн фунтів стерлінгів в межах кредитного механізму G7 з використанням заморожених активів рф.
Про це повідомляє Reuters.
"Світ змінюється на наших очах, перекроєний глобальною нестабільністю, зокрема російською агресією в Україні", – заявила міністерка фінансів Британії Рейчел Рівз.
Останній британський транш Україні є другим з трьох запланованих платежів на загальну суму 2,26 мільярда фунтів стерлінгів.
Перший відбувся 6 березня і становив 752 мільйони фунтів стерлінгів.
Решта коштів буде виплачена вже у 2026 році.
Міністр оборони Джон Гілі заявляв, що цього року Британія надасть Україні 4,5 мільярда фунтів стерлінгів, і ці кошти будуть використані для закупівлі протиповітряної оборони, артилерії і запасних частин для транспортних засобів та іншого обладнання.
Ще одна допомога Британії включатиме допомогу в закупівлі радіолокаційних систем, протитанкових мін і сотень тисяч безпілотників.