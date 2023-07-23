Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Британія передала Україні пускові установки для ракет Brimstone

23 липня 2023, 09:38
Британія передала Україні пускові установки для ракет Brimstone
Вони були розроблені спеціально для ЗСУ.

Британія передала Україні кількадесят мобільних наземних платформ Wolfram для пуску ракет Brimstone. 

Про це заявили аналітики порталу Oryxspioenkop у соцмережі Twitter.

Ця машина не стоїть на озброєнні Британії – найімовірніше, вона була створена спеціально для України. Як відомо, ракети Brimstone є протикорабельними та завжди використовувалися саме на патрульних катерах.

Видання The Independent пише, що Wolfram - це мобільна наземна платформа з ракетою MBDA і транспортним засобом Supacat, яку можна використовувати "для переміщення вздовж російських ліній оборони і завдання ударів по ворогові".

Під час російсько-української війни Британія вирішила передати Україні протикорабельні ракети, оскільки вони можуть працювати і по наземних цілях. Однак одразу з'явилися проблеми з пусковими установками для боєголовок, адже ніколи раніше вони не застосовувалися подібним чином.

Українські фахівці встановлювали Brimstones на звичайні вантажівки. Результати такого застосування британських ракет достеменно не відомий, але можна припустити, що цілі уражалися з набагато меншою точністю, оскільки пускова установка була придумана фактично "в гаражі".

Тепер все виглядає так, що Британія розробила спеціальну наземну пускову установку для ракет Brimstones, які були поставлені Україні. За даними аналітиків, перші машини вже перебувають у військах.

війнаЗСУБританіяозброєння

Останні матеріали

Притча про F-16 для України. Контрнаступ просувається повільно через зволікання США із допомогою Україні – Wall Street Journal
Політика
Притча про F-16 для України. Контрнаступ просувається повільно через зволікання США із допомогою Україні – Wall Street Journal
Переклад iPress – 21 липня 2023, 16:15
Хроніки лайнорашаТВ. Як американський письменник на 5 днів занурився у путінську пропаганду – The Atlantic
LifeStyle
Хроніки лайнорашаТВ. Як американський письменник на 5 днів занурився у путінську пропаганду – The Atlantic
Переклад iPress – 21 липня 2023, 13:44
Війна – це постійний терор і хаос. Моніторинг війни – для початківців, дубль ІІ, частина ІІІ – Том Купер
Cуспільство
Війна – це постійний терор і хаос. Моніторинг війни – для початківців, дубль ІІ, частина ІІІ – Том Купер
Переклад iPress – 21 липня 2023, 06:47
ВМС США і НАТО відмовилися від пропозиції України захищати зерно у водах НАТО. Тепер росія може погрожувати Фінляндії? – профільне видання gCaptain
Політика
ВМС США і НАТО відмовилися від пропозиції України захищати зерно у водах НАТО. Тепер росія може погрожувати Фінляндії? – профільне видання gCaptain
Переклад iPress – 20 липня 2023, 16:54
США мають допомогти Україні виграти війну без зайвих перешкод. Адже не все знаходиться під їхнім контролем – Філліпс О'Брайен
Політика
США мають допомогти Україні виграти війну без зайвих перешкод. Адже не все знаходиться під їхнім контролем – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 липня 2023, 12:49
Війна – це постійний терор і хаос. Моніторинг війни для початківців, дубль ІІ – Том Купер
Технології
Війна – це постійний терор і хаос. Моніторинг війни для початківців, дубль ІІ – Том Купер
Переклад iPress – 20 липня 2023, 00:03
Жодного співчуття бізнесу, чиї російські активи привласнив путін. Ціна, яку заплатили, аби лишатися в ліжку з тираном – The Telegraph
Політика
Жодного співчуття бізнесу, чиї російські активи привласнив путін. Ціна, яку заплатили, аби лишатися в ліжку з тираном – The Telegraph
Переклад iPress – 19 липня 2023, 15:03
У Вільнюсі НАТО здобуло дві перемоги і одну велику поразку. Поразка – у відтермінуванні членства України в Альянсі – Корі Шейк
Політика
У Вільнюсі НАТО здобуло дві перемоги і одну велику поразку. Поразка – у відтермінуванні членства України в Альянсі – Корі Шейк
Переклад iPress – 19 липня 2023, 12:19
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється