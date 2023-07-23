Британія передала Україні пускові установки для ракет Brimstone

Вони були розроблені спеціально для ЗСУ.

Британія передала Україні кількадесят мобільних наземних платформ Wolfram для пуску ракет Brimstone.

Про це заявили аналітики порталу Oryxspioenkop у соцмережі Twitter.

Ця машина не стоїть на озброєнні Британії – найімовірніше, вона була створена спеціально для України. Як відомо, ракети Brimstone є протикорабельними та завжди використовувалися саме на патрульних катерах.

Видання The Independent пише, що Wolfram - це мобільна наземна платформа з ракетою MBDA і транспортним засобом Supacat, яку можна використовувати "для переміщення вздовж російських ліній оборони і завдання ударів по ворогові".

Під час російсько-української війни Британія вирішила передати Україні протикорабельні ракети, оскільки вони можуть працювати і по наземних цілях. Однак одразу з'явилися проблеми з пусковими установками для боєголовок, адже ніколи раніше вони не застосовувалися подібним чином.

Українські фахівці встановлювали Brimstones на звичайні вантажівки. Результати такого застосування британських ракет достеменно не відомий, але можна припустити, що цілі уражалися з набагато меншою точністю, оскільки пускова установка була придумана фактично "в гаражі".

Тепер все виглядає так, що Британія розробила спеціальну наземну пускову установку для ракет Brimstones, які були поставлені Україні. За даними аналітиків, перші машини вже перебувають у військах.