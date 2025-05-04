Британія передала Україні всі свої гаубиці AS90 — ЗМІ

Публічних оголошень про це не робилося.

Британія, ймовірно, передала Україні всі свої 155‑мм самоходні гаубиці AS90.

Про це повідомляє британське спеціалізоване видання Army Technology.

32 системи AS90 з приблизно 80 одиниць, що залишалися на британських складах, були передані Україні у 2023 році, аби допомогти в обороні країни від російської агресії.

Доля близько 50 решти САУ AS90 у складі британської армії досі була невідомою — жодного офіційного повідомлення про нові передачі AS90 Києву Лондон не робив.

З огляду на припущення, що нині жодна AS90 не перебуває на озброєнні в Британії, є ймовірність, що весь парк цієї техніки передано Україні.

САУ AS90 була взята на озброєння Королівськими силами в 1992 році, гаубиця десятиліттями була базовою артилерійською системою британських збройних сил, брала участь у війні в Іраку в 2003 році. Усього для армії було поставлено 179 одиниць.

Незважаючи на те, що AS90 залишила британську службу «через чорний хід», гаубиця продовжує з’являтися в соціальних мережах у відео та публікаціях, які стосуються її використання українськими підрозділами.