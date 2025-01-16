Британія передасть Україні нову систему ППО "Грейтфул"

Цього року Сполучене Королівство надасть Україні більше військової допомоги, ніж будь-коли до того, наголосив британський прем'єр

Велика Британія передасть Україні 150 стволів артилерії та нову мобільну систему протиповітряної оборони.

Про це заявив британський прем'єр-міністр Кір Стармер під час заяв для ЗМІ з президентом Володимиром Зеленським.

Він зазначив, що кремлівський правитель путін не виказує жодних ознак, що він хоче миру:

"Я з радістю оголошую, що ми надаємо 150 стволів артилерії, яка вперше за понад 20 років буде виготовлена у Сполученому Королівстві, й буквально за декілька тижнів почне постачатися в Україну. Ми також постачатимемо нову мобільну систему ППО, яка називається "Грейтфул", виробництво якої профінансовано спільно з Данією".

Нагадаємо, що у грудні заступник міністра оборони Великої Британії Люк Поллард повідомив, що Україна вже отримала від них допомоги на суму 12,8 мільярда фунтів стерлінгів.