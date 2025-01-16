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Британія передасть Україні нову систему ППО "Грейтфул"

16 січня 2025, 18:31
Британія передасть Україні нову систему ППО
Цього року Сполучене Королівство надасть Україні більше військової допомоги, ніж будь-коли до того, наголосив британський прем'єр
Велика Британія передасть Україні 150 стволів артилерії та нову мобільну систему протиповітряної оборони.
 
Про це заявив британський прем'єр-міністр Кір Стармер під час заяв для ЗМІ з президентом Володимиром Зеленським.
 
Він зазначив, що кремлівський правитель путін не виказує жодних ознак, що він хоче миру:
 
"Я з радістю оголошую, що ми надаємо 150 стволів артилерії, яка вперше за понад 20 років буде виготовлена у Сполученому Королівстві, й буквально за декілька тижнів почне постачатися в Україну. Ми також постачатимемо нову мобільну систему ППО, яка називається "Грейтфул", виробництво якої профінансовано спільно з Данією".
 
Нагадаємо, що у грудні заступник міністра оборони Великої Британії Люк Поллард повідомив, що Україна вже отримала від них допомоги на суму 12,8 мільярда фунтів стерлінгів.
Британіявійна в Україніросія окупанти

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