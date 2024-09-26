Британія передасть Україні шість артилерійських установок AS90.

Велика Британія найближчими тижнями передасть Україні шість артилерійських установок AS90.

Про це повідомило Міноборони країни.

Зазначається, що Велика Британія прискорює надання життєво важливої військової підтримки, а уряд має намір перевиконати свою обіцянку щодо постачання 12 артилерійських гармат AS90.

"Загалом планується доставити 16 одиниць, 10 з яких вже доставлено, а ще шість будуть доставлені найближчими тижнями", – йдеться у повідомленні.