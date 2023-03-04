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Британія передасть вдвічі більше танків Challenger

04 березня 2023, 19:50
Британія передасть вдвічі більше танків Challenger
Велика Британія надасть вдвічі більше танків Challenger 2, ніж Лондон обіцяв спочатку.

Про те, що україна отримає більше танків повідомив посол України в Лондоні Вадим Пристайко.

Пише Радіо Свобода.

На початку Британія обіцяла Україні 14 танків Challenger 2, але за результатами візиту президента Володимира Зеленського до Британії в лютому було домовлено, що ця кількість зросте вдвічі, сказав послов.

Вадим Пристайко розповів, що Британія своїми рішеннями поступово формує консенсус щодо тих чи інших видів зброї.

"Так само було, до речі, з танками – це був проривний момент, коли було необхідно зсунути небажання всіх інших союзників. І, якщо ви пам’ятаєте, незважаючи на те, що оголошення було зроблено, саме офіційне підтвердження прем’єр-міністром забрало майже тиждень – для того, щоб він офіційно це повторив", - заявив посол України в Великій Британії.

І додав: "У цей час британці намагалися переконати всіх інших союзників, що є два варіанти: або Британія йде сама з цим оголошенням і пробиває цей пролом, в який мають зайти усі інші, або усі разом, як один фронт, як НАТО, зробимо цей дуже важливий крок. Цього разу Британія була успішна. Я думаю, той самий процес відбувається зараз з винищувачами".

Challenger 2ТАНКВелика Британія

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