Британія першою серед країн G7 закриває останню вугільну електростанцію

Це покладе край 140-річній історії використання вугільної електроенергії в Британії.

Велика Британія готується стати першою країною G7, яка припинить виробництво електроенергії на вугіллі. Остання вугільна електростанція в Реткліфф-он-Соар, на південний захід від Ноттінгема, сьогодні працює останній день. Це покладе край 140-річній історії використання вугільної електроенергії в Британії.

Про це повідомляє Reuters.

У 2015 році Велика Британія оголосила про план поступової відмови від викопного палива для досягнення кліматичних цілей. Він передбачав закриття всіх вугільних електростанцій упродовж наступного десятиліття. Тоді майже 30% електроенергії в країні вироблялося з вугілля. Торік цей показник упав аж до 1%.

Відмова від вугільної електроенергії допомогла скоротити викиди парникових газів у Великій Британії — з 1990 року вони скоротилися більш ніж удвічі.

Країна планує досягти нульового рівня викидів до 2050 року, задля цього вона намагатиметься максимально перейти на відновлювані джерела енергії, як-от вітрова та сонячна.