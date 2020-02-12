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Британія першою в світі розпочне щеплення вакциною Pfizer/BioNTech

Імунізація може розпочатися протягом декількох днів для людей з груп з високим пріоритетом
Велика Британія стала першою країною у світі, яка схвалила коронавірусну вакцину Pfizer/BioNTech для широкого використання.
Британія першою в світі розпочне щеплення вакциною Pfizer/BioNTech Фото: gettyimages.com

Британський регулятор MHRA заявив, що вакцина, яка забезпечує до 95% захисту від хвороби Covid-19, безпечна для використання вже з наступного тижня, повідоляє "Економічна правда".

Імунізація може розпочатися протягом декількох днів для людей з груп з високим пріоритетом.

Велика Британія вже замовила 40 млн доз вакцини - достатньо, щоб вакцинувати 20 млн осіб, по дві ін’єкції кожному.

Найближчим часом має бути доступно близько 10 млн доз, а перші дози надійдуть до Британії найближчими днями.

Міністр охорони здоров'я Метт Хенкок написав у своєму Твіттері: "Допомога вже в дорозі. Національна служба здоров’я готова почати вакцинацію на початку наступного тижня".

Хоча вакцинація от-от почнеться, люди все одно повинні зберігати пильність і слідувати правилам, щоб зупинити поширення коронавірусу, наголошують експерти.

Нагадаємо, що парламент Британії підтримав обмеження в Англії, які замінять локдаун

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02 12 2020 12:29
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