Британія першою в світі розпочне щеплення вакциною Pfizer/BioNTech
Британський регулятор MHRA заявив, що вакцина, яка забезпечує до 95% захисту від хвороби Covid-19, безпечна для використання вже з наступного тижня, повідоляє "Економічна правда".
Імунізація може розпочатися протягом декількох днів для людей з груп з високим пріоритетом.
Велика Британія вже замовила 40 млн доз вакцини - достатньо, щоб вакцинувати 20 млн осіб, по дві ін’єкції кожному.
Найближчим часом має бути доступно близько 10 млн доз, а перші дози надійдуть до Британії найближчими днями.
Міністр охорони здоров'я Метт Хенкок написав у своєму Твіттері: "Допомога вже в дорозі. Національна служба здоров’я готова почати вакцинацію на початку наступного тижня".
Хоча вакцинація от-от почнеться, люди все одно повинні зберігати пильність і слідувати правилам, щоб зупинити поширення коронавірусу, наголошують експерти.
Нагадаємо, що парламент Британії підтримав обмеження в Англії, які замінять локдаун
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