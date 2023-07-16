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ПОЛІТИКА

Британія першою в Європі увійшла до торговельного блоку CPTPP

16 липня 2023, 12:57
Британія першою в Європі увійшла до торговельного блоку CPTPP
Участь у CPTPP означатиме скасування мит на експорт близько 99% британських товарів.

Велика Британія підписала угоду про приєднання до Всеосяжної та прогресивної угоди про Транстихоокеанське партнерство (CPTPP).

Про це йдеться на сайті уряду. 

Участь у CPTPP означатиме скасування мит на експорт близько 99% британських товарів.

Після ратифікації країна стане першим європейським членом і першим новим членом CPTPP з часу її створення.

CPTPP уклали в 2018 році — підписантами є 11 країн (Австралія, Бруней, Вʼєтнам, Канада, Малайзія, Мексика, Нова Зеландія, Перу, Сінгапур, Чилі, Японія). Ця угода розвинулась із Транстихоокеанського партнерства (TPP), яке так і не ратифікували через вихід з нього США.

Україна також прагне стати учасником цієї угоди. У Міністерстві закордонних справ Нової Зеландії розповіли, що отримали офіційний запит на приєднання від України 5 травня. Держава виконує функції депозитарію для партнерства.

Наступні кроки щодо опрацювання заявки України члени CPTPP визначать 16 липня під час зустрічі в місті Окленд, що в Новій Зеландії.

БританіяСРТРРугода

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