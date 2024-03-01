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ПОЛІТИКА

Британія підштовхує Німеччину відправити в Україну ракети Taurus – Bloomberg

01 березня 2024, 11:29
Британія підштовхує Німеччину відправити в Україну ракети Taurus – Bloomberg
Джерела видання повідомляють, що високопоставлені британські міністри і чиновники неодноразово давали зрозуміти Німеччині, що Україна гостро потребує ракет Taurus.

Уряд Великої Британії в приватному порядку закликав Німеччину надати уряду в Києві ракети дальнього радіусу дії Taurus.

Про це повідомляє Bloomberg.

Джерела видання повідомляють, що високопоставлені британські міністри і чиновники неодноразово давали зрозуміти Німеччині, що Україна гостро потребує ракет Taurus.

Лондон пропонував рішення у відповідь на опір Берліна їхньому відправленню, включно з угодою з обміну, згідно з якою Британія поставить Києву більше власних ракет Storm Shadow, а Німеччина потім поповнить запаси Великої Британії запасними ракетами дальнього радіусу дії.

Німеччина повинна перестати виправдовуватися, сказав один британський чиновник, який говорив на умовах анонімності, щоб не обговорювати приватні розмови між країнами.

Україна ще минулого року закликала Німеччину почати передачу далекобійних ракет Taurus. Це відбувалося на тлі старту поставок в Україну ракет Storm Shadow/SCALP з Британії та Франції.

Головною перешкодою в питанні Taurus для України стала позиція канцлера Німеччини Олафа Шольца. Він стурбований, що таке озброєння можуть використовувати для ударів по території росії.

НімеччинаБританіяTaurusвійна в України

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