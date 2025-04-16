Британія підтримує рішення Німеччини передати Україні ракети Taurus – The Telegraph

У новій коаліції немає одностайної думки з цього приводу.

Велика Британія готова підтримати рішення Німеччини про передачу Україні ракет Taurus.

Про це повідомили The Telegraph джерела, близькі до уряду. Це стане суттєвою підтримкою для нового канцлера Фрідріха Мерца.

Цього тижня Мерц заявив, що готовий надати Києву далекобійні ракети, але лише за спільною домовленістю з союзниками — Великою Британією та Францією.

У середу британський урядовець, дотичний до формування зовнішньої політики, повідомив The Telegraph, що Велика Британія давно виступає за передачу Taurus Україні та підтримає цей крок, якщо його ухвалить новий канцлер.

"Ми продовжуємо працювати з нашими партнерами, зокрема з Німеччиною, щоб надати Україні все необхідне для захисту її суверенної території", — сказав співрозмовник.

Олаф Шольц, чинний канцлер, який залишає посаду, відмовлявся постачати Taurus Україні, побоюючись, що це може втягнути Німеччину у пряме протистояння з росією.

Відомо, що Шольц остерігався сценаріїв, у яких Україна могла б використати ракети для атаки на Кремль або стратегічно важливий Керченський міст у Криму.

Відмова Німеччини постачати Taurus викликала розчарування у Великої Британії та Франції, які вже надають Україні свої далекобійні ракети — Storm Shadow та SCALP відповідно.

Однак Фрідріх Мерц, який має обійняти посаду канцлера у травні після перемоги його партії на виборах у лютому, заявив, що готовий змінити підхід.

"Наші європейські партнери вже постачають крилаті ракети. Британці це роблять, французи це роблять, американці — також... Це має бути спільне рішення. Якщо воно буде ухвалене, Німеччина повинна долучитися", — заявив Мерц.

Родеріх Кізеветтер — депутат з партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Мерца — зазначив у середу, що переговори щодо Taurus у новій коаліції тривають, і підтримка з боку Британії може вплинути на остаточне рішення Берліна.

Проте він попередив, що, незважаючи на заяви Мерца, його коаліція з Соціал-демократами (СДПН) досі не має єдності щодо цього питання.

"Постачання Taurus залишається суперечливим питанням... Я поки що не бачу консенсусу, особливо з огляду на те, що партії не погодили ключові питання безпеки у коаліційній угоді", — сказав він The Telegraph.

"Поки не бачу, щоб Taurus передали. Будь-який вплив з боку британського керівництва, який допоможе переконати Німеччину, буде надзвичайно корисним", — додав він.

Заяви Мерца одразу викликали розбіжності зі СДПН, яка наголосила, що існує «багато аргументів проти» передачі ракет Україні, намагаючись стримати очікування.

Представники уряду Шольца також звертають увагу, що Taurus є потужнішими та далекобійнішими, ніж Storm Shadow чи SCALP, тому пряме порівняння некоректне.

Міністр оборони Борис Пісторіус (СДПН), який, імовірно, збереже посаду в новій коаліції, заявив, що рішення не передавати Taurus базується також на "конфіденційних причинах національної безпеки".

Проте Кізеветтер вважає, що відмова уряду Шольца передати Taurus лише посилила позиції владіміра путіна — і ця помилка може повторитися.

На його думку, зволікання "ослабило безпеку Європи" і питання до СДПН — чи готова вона відійти від тактики зволікання і умиротворення, що панували при Шольці, щоб прокласти шлях до більшої відповідальності Німеччини у європейській зовнішній та безпековій політиці.

"Затримка і блокування передачі цієї потужної зброї канцлером Шольцом було серйозною помилкою і, по суті, відмовою в наданні допомоги. Це ослабило безпеку Європи і призвело до нових жертв в Україні", — зазначив Кізеветтер.

Водночас Taurus, на його переконання, є ефективним засобом для знищення командних пунктів та логістики російських військ, що дозволить запобігати атакам ще до їхнього початку.

"Канцлер Мерц повинен негайно ухвалити рішення про передачу ракет, без жодних ультиматумів і умов", — підсумував депутат.