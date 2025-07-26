Британія підтримує створення Палестинської держави – Reuters

Стармер наголосив на важливості "практичних рішень", які можуть реально сприяти досягненню миру.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його уряд визнає Палестинську державу лише в рамках ширшої мирної угоди, досягнутої шляхом переговорів.

Про це він повідомляє Reuters.

Після консультацій із президентом Франції та канцлером Німеччини щодо спільного тиску на Ізраїль з метою припинення війни в секторі Гази, Стармер наголосив на важливості "практичних рішень", які можуть реально сприяти досягненню миру.

"Визнання Палестинської держави має бути одним із таких кроків. Я однозначно притримуюся цієї позиції. Але це має бути частиною ширшого плану, який у кінцевому підсумку призведе до дводержавного врегулювання та тривалої безпеки для палестинців та ізраїльтян", — заявив британський прем’єр.

Його заява пролунала на тлі зростаючої міжнародної дискусії щодо статусу Палестини після того, як 24 липня Франція першою серед країн "Групи семи" оголосила про намір визнати Палестинську державу у вересні. Таким чином, Париж приєднається до майже 150 держав, які вже зробили це або планують найближчим часом.

Втім, не всі союзники Франції поділяють цю позицію. Держсекретар США Марко Рубіо різко розкритикував дії французького президента, а президент Дональд Трамп заявив, що обіцянка Парижа "не має ніякої ваги".

Німеччина наразі не планує визнавати Палестину, натомість наголошує на необхідності прогресу в напрямку мирного врегулювання на основі створення двох держав. Подібну позицію зайняла й Чехія, підкресливши, що підтримує дводержавне рішення, але виключно на основі прямих переговорів.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, виступаючи 26 липня, застерегла від передчасного визнання Палестини, назвавши такий крок "контрпродуктивним".

"Якщо на папері визнається те, чого не існує, може скластися враження, що проблема вирішена, хоча насправді це не так", – наголосила вона.

Таким чином, європейські лідери залишаються розділеними у підходах до палестинського питання, хоча загалом підтримують дводержавне рішення як шлях до сталого миру на Близькому Сході.