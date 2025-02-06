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Британія підтвердила, що вперше скликатиме "Рамштайн" замість США

06 лютого 2025, 14:07
Британія підтвердила, що вперше скликатиме
Посадовці зберуться перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться вже за тиждень, а головувати на ній будуть не Сполучені Штати Америки.

Про це повідомляє представництво Великої Британії при НАТО в мережі Х.

"Міністр оборони Джон Гілі збере 26-ту зустріч Контактної групи з питань оборони України у штаб-квартирі НАТО у середу, 12 лютого, у другій половині дня", – йдеться у дописі.
 
Як пишуть, посадовці зберуться перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО, щоб обговорити пріоритети для України, мірою того як міжнародна спільнота продовжує працювати разом для підтримки України у боротьбі з російським ворогом.
 
Нагадаємо, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що наступна зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться в Брюсселі перед Мюнхенською конференцією з безпеки, запланованою на 14-16 лютого. Однак, за його словами, невідомо, що відбуватиметься з форматом "Рамштайн".
Рамштайнвійна в Україніросія окупанти

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