Британія планує додаткові мільярди на військову допомогу Україні – Мінфін

Британія виділить понад $3,7 мільярда на військову підтримку України.

Міністерство фінансів Великої Британії наступного року виділить оборонному відомству Сполученого Королівства додаткові £2,9 мільярда (понад $3,7 мільярда) на військову підтримку України.

Про це сьогодні заявила голова Мінфіну Великої Британії Рейчел Рівз, передає Reuters.

Рівз пообіцяла, що щорічна підтримка України на майже £3 мільярди триватиме "стільки, скільки буде потрібно".

У своїй промові щодо бюджету країни Рівз зазначила, що додаткові витрати приведуть Британію до мети виділяти 2,5% ВВП на оборону і дозволять державі з лишком перевиконати зобовʼязання перед НАТО щодо внесків у 2% від ВВП.

Вона додала, що обіцянка щороку надавати Україні £2,9 мільярда військової підтримки надійшла на додаток до тих £2,26 мільярда, які Британія виділила в рамках угоди G7 про надання Україні кредиту до $50 мільярдів, який гаситимуть доходами від заморожених російських активів.