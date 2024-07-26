Британія планує розробити ракети великої дальності для протидії ядерній загрозі путіна – Times

Джерела очікують співпраці з Німеччиною щодо зброї, яка може досягти москви, якщо росія натисне на ядерну кнопку.

Велика Британія розглядає можливість розробки ракет дальнього радіусу дії, які можуть знищити ядерну зброю рф.

Про це повідомляє британська газета The Times.

В Європі посилюються побоювання, що російський диктатор Володимир путін може бути готовий застосувати її.

Джерела видання видання повідомили, що Британія дала зрозуміти, що працюватиме з Німеччиною над створенням зброї з дальністю дії близько 3200 км.

Союзники вважають, що ця зброя зможе долетіти від Берліна до москви в разі, якщо путін вирішить запустити тактичну ядерну зброю.

Міністр оборони Британії Джон Хілі, як припускають, обговорив проєкт зі своїм німецьким колегою в Берліні вчора, 24 липня.

Він перебував в рамках 48-годинного дипломатичного турне Європою, щоб зміцнити співпрацю між Великою Британією та її союзниками і просунути свою оборонну стратегію "НАТО на першому місці".

Ракети дальнього радіусу дії розмістять у Німеччині, замінивши американські ракети, які будуть розгорнуті там найближчими роками.

За словами дипломатичного джерела, нещодавні заяви путіна та інших осіб вказують на те, що москва знижує поріг застосування тактичної ядерної зброї.

Цього місяця США і Німеччина оголосили, що американські ракети дальнього радіусу дії будуть періодично розміщуватися в Німеччині з 2026 року вперше з часів холодної війни.

Рішення, що викликало гнівну реакцію москви, було оголошено під час саміту НАТО у Вашингтоні.