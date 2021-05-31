Британія побудує новий флагман для сприяння торгівлі

Уряд заявив, що це буде перший національний флагман з моменту виведення з експлуатації HMY (Her Majesty's Yacht) Britannia у 1997 році

Велика Британія має намір побудувати новий флагман для просування своїх ділових та торгових інтересів у всьому світі, що, за словами уряду, також сприятиме розвитку ​​суднобудівної галузі.

Британія заявила, що після побудови судна відбудуться торгові переговори та виставки на високому рівні, а вартість проєкту буде підтверджена після того, як будуть укладені тендерні контракти на виробництво, повідомляє "Європейська правда".

"Цей новий національний флагман стане першим судном у своєму роді у світі, що відображає зростаючий статус Великої Британії як великої, незалежної морської торгової держави", - заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон.

Уряд заявив, що це буде перший національний флагман з моменту виведення з експлуатації HMY (Her Majesty's Yacht) Britannia у 1997 році.

Прихильники Brexit давно виступають за флагман з просування глобальної торгівлі.

Уряд заявив, що назва судна буде озвучена з часом. Цього місяця газета Sunday Telegraph повідомила, що флагман назвуть на честь покійного чоловіка королеви Єлизавети принца Філіпа.

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