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ПОЛІТИКА

Британія погодила продаж Туреччині винищувачів Eurofighter Typhoon — Reuters

23 липня 2025, 14:35
Британія погодила продаж Туреччині винищувачів Eurofighter Typhoon — Reuters
Ердоган схвально висловився про позицію Німеччини та Великої Британії з цього питання.

Сьогодні, 23 липня, Туреччина та Велика Британія підписали попередню угоду, яка дозволяє Анкарі використовувати винищувачі Eurofighter Typhoon, тоді як Німеччина схвалила постачання 40 таких літаків, які Туреччина прагне отримати для зміцнення оборони в дедалі нестабільнішому регіоні.

Туреччина покладається як на власні оборонні проєкти, включно з виробництвом вітчизняних літаків, так і на закупівлю іноземного озброєння для посилення стримування. Окрім Eurofighter, Анкара веде переговори з Вашингтоном щодо придбання 40 винищувачів F-16.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з даними журналу Spiegel, уряд Німеччини окремо схвалив постачання Туреччині 40 винищувачів Eurofighter Typhoon після позитивного рішення федеральної ради безпеки.

Анкара веде переговори про придбання цих літаків із 2023 року. Винищувачі Eurofighter Typhoon виробляються консорціумом Німеччини, Великої Британії, Італії та Іспанії, який представляють компанії Airbus, BAE Systems і Leonardo.

Міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер під час церемонії підписання угод із британським міністром оборони Джоном Гілі в Стамбулі заявив, що ці домовленості посилять двосторонні відносини та зміцнять повітряну міць НАТО, водночас підтримуючи повітряні можливості Анкари.

"Ми вітаємо цей позитивний крок на шляху до приєднання нашої країни до клубу користувачів Eurofighter Typhoon і хочемо ще раз підтвердити нашу спільну амбіцію якнайшвидше завершити необхідні домовленості", — заявив він.

Угоду було укладено після кількох тижнів позитивних заяв з боку Анкари та консорціуму Eurofighter щодо продажу.

ТуреччинавинищувачБританіяTyphoon

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